Trade:
17 560
Profit Trade:
11 945 (68.02%)
Loss Trade:
5 615 (31.98%)
Best Trade:
28 738.65 USD
Worst Trade:
-166.00 USD
Profitto lordo:
139 020.33 USD (143 817 096 pips)
Perdita lorda:
-34 538.48 USD (194 029 494 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (18.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91 476.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
95.92%
Massimo carico di deposito:
0.01%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
6655
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.21
Long Trade:
8 212 (46.77%)
Short Trade:
9 348 (53.23%)
Fattore di profitto:
4.03
Profitto previsto:
5.95 USD
Profitto medio:
11.64 USD
Perdita media:
-6.15 USD
Massime perdite consecutive:
70 (-6 070.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 070.69 USD (70)
Crescita mensile:
12.70%
Previsione annuale:
154.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 070.69 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (6 070.69 USD)
Per equità:
0.01% (60.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17556
|archived
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|13K
|archived
|91K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-50M
|archived
|0
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
Best Trade: +28 738.65 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 70
Massimo profitto consecutivo: +18.57 USD
Massima perdita consecutiva: -6 070.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
