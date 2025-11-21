SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BTC Trading 2025
Tan Eng How

BTC Trading 2025

Tan Eng How
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 24%
FBS-Real-7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 560
Profit Trade:
11 945 (68.02%)
Loss Trade:
5 615 (31.98%)
Best Trade:
28 738.65 USD
Worst Trade:
-166.00 USD
Profitto lordo:
139 020.33 USD (143 817 096 pips)
Perdita lorda:
-34 538.48 USD (194 029 494 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (18.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91 476.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
95.92%
Massimo carico di deposito:
0.01%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
6655
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.21
Long Trade:
8 212 (46.77%)
Short Trade:
9 348 (53.23%)
Fattore di profitto:
4.03
Profitto previsto:
5.95 USD
Profitto medio:
11.64 USD
Perdita media:
-6.15 USD
Massime perdite consecutive:
70 (-6 070.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 070.69 USD (70)
Crescita mensile:
12.70%
Previsione annuale:
154.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 070.69 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.14% (6 070.69 USD)
Per equità:
0.01% (60.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 17556
archived 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 13K
archived 91K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -50M
archived 0
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28 738.65 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 70
Massimo profitto consecutivo: +18.57 USD
Massima perdita consecutiva: -6 070.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.78% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BTC Trading 2025
55USD al mese
24%
0
0
USD
540K
USD
21
99%
17 560
68%
96%
4.02
5.95
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.