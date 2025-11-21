- Croissance
Trades:
17 539
Bénéfice trades:
11 928 (68.00%)
Perte trades:
5 611 (31.99%)
Meilleure transaction:
28 738.65 USD
Pire transaction:
-166.00 USD
Bénéfice brut:
139 009.32 USD (143 707 065 pips)
Perte brute:
-34 537.98 USD (194 024 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (18.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91 476.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
95.92%
Charge de dépôt maximale:
0.01%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
6663
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
17.21
Longs trades:
8 212 (46.82%)
Courts trades:
9 327 (53.18%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
5.96 USD
Bénéfice moyen:
11.65 USD
Perte moyenne:
-6.16 USD
Pertes consécutives maximales:
70 (-6 070.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 070.69 USD (70)
Croissance mensuelle:
12.70%
Prévision annuelle:
154.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 070.69 USD (1.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.14% (6 070.69 USD)
Par fonds propres:
0.01% (60.22 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17535
|archived
|4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|13K
|archived
|91K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-50M
|archived
|0
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
|
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +28 738.65 USD
Pire transaction: -166 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 70
Bénéfice consécutif maximal: +18.57 USD
Perte consécutive maximale: -6 070.69 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Aucun avis
