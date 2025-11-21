SignauxSections
Tan Eng How

BTC Trading 2025

Tan Eng How
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 539
Bénéfice trades:
11 928 (68.00%)
Perte trades:
5 611 (31.99%)
Meilleure transaction:
28 738.65 USD
Pire transaction:
-166.00 USD
Bénéfice brut:
139 009.32 USD (143 707 065 pips)
Perte brute:
-34 537.98 USD (194 024 457 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (18.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91 476.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
95.92%
Charge de dépôt maximale:
0.01%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
6663
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
17.21
Longs trades:
8 212 (46.82%)
Courts trades:
9 327 (53.18%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
5.96 USD
Bénéfice moyen:
11.65 USD
Perte moyenne:
-6.16 USD
Pertes consécutives maximales:
70 (-6 070.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 070.69 USD (70)
Croissance mensuelle:
12.70%
Prévision annuelle:
154.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 070.69 USD (1.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.14% (6 070.69 USD)
Par fonds propres:
0.01% (60.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 17535
archived 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 13K
archived 91K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -50M
archived 0
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 738.65 USD
Pire transaction: -166 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 70
Bénéfice consécutif maximal: +18.57 USD
Perte consécutive maximale: -6 070.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Aucun avis
2025.11.21 04:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.78% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.