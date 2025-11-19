- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
82 (76.63%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (23.36%)
En iyi işlem:
220.44 EUR
En kötü işlem:
-47.20 EUR
Brüt kâr:
1 349.64 EUR (42 802 pips)
Brüt zarar:
-502.70 EUR (22 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (97.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
284.42 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.28
Alış işlemleri:
77 (71.96%)
Satış işlemleri:
30 (28.04%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
7.92 EUR
Ortalama kâr:
16.46 EUR
Ortalama zarar:
-20.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-128.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-134.95 EUR (3)
Aylık büyüme:
45.24%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
134.95 EUR (5.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|EURUSD
|5
|GER40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|950
|EURUSD
|3
|GER40Cash
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.8K
|EURUSD
|210
|GER40Cash
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.44 EUR
En kötü işlem: -47 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +97.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -128.87 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Xlence-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This trading account trades primarily XAUUSD and is managed by a fully automated scalping EA. The system operates on the 5-minute chart, combining an EMA-based trend filter with Stochastic signals to define accurate entries and exits. The EA does not rely on tight stop-loss levels but instead uses a structured exit logic with controlled position management.
İnceleme yok