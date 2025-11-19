- Croissance
Trades:
107
Bénéfice trades:
82 (76.63%)
Perte trades:
25 (23.36%)
Meilleure transaction:
220.44 EUR
Pire transaction:
-47.20 EUR
Bénéfice brut:
1 349.64 EUR (42 802 pips)
Perte brute:
-502.70 EUR (22 480 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (97.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
284.42 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
6.28
Longs trades:
77 (71.96%)
Courts trades:
30 (28.04%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
7.92 EUR
Bénéfice moyen:
16.46 EUR
Perte moyenne:
-20.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-128.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-134.95 EUR (3)
Croissance mensuelle:
45.24%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
134.95 EUR (5.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|EURUSD
|5
|GER40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|950
|EURUSD
|3
|GER40Cash
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.8K
|EURUSD
|210
|GER40Cash
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +220.44 EUR
Pire transaction: -47 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +97.61 EUR
Perte consécutive maximale: -128.87 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Xlence-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
This trading account trades primarily XAUUSD and is managed by a fully automated scalping EA. The system operates on the 5-minute chart, combining an EMA-based trend filter with Stochastic signals to define accurate entries and exits. The EA does not rely on tight stop-loss levels but instead uses a structured exit logic with controlled position management.
