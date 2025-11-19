SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD Bot Scalping
Sascha Ritter

XAUUSD Bot Scalping

Sascha Ritter
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
Xlence-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
82 (76.63%)
Loss Trade:
25 (23.36%)
Best Trade:
220.44 EUR
Worst Trade:
-47.20 EUR
Profitto lordo:
1 349.64 EUR (42 802 pips)
Perdita lorda:
-502.70 EUR (22 480 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (97.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
284.42 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.28
Long Trade:
77 (71.96%)
Short Trade:
30 (28.04%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
7.92 EUR
Profitto medio:
16.46 EUR
Perdita media:
-20.11 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-128.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-134.95 EUR (3)
Crescita mensile:
45.24%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
134.95 EUR (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 101
EURUSD 5
GER40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 950
EURUSD 3
GER40Cash 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.8K
EURUSD 210
GER40Cash 11K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.44 EUR
Worst Trade: -47 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +97.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -128.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Xlence-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This trading account trades primarily XAUUSD and is managed by a fully automated scalping EA. The system operates on the 5-minute chart, combining an EMA-based trend filter with Stochastic signals to define accurate entries and exits. The EA does not rely on tight stop-loss levels but instead uses a structured exit logic with controlled position management.
2025.11.19 22:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
