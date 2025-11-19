- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
82 (76.63%)
Loss Trade:
25 (23.36%)
Best Trade:
220.44 EUR
Worst Trade:
-47.20 EUR
Profitto lordo:
1 349.64 EUR (42 802 pips)
Perdita lorda:
-502.70 EUR (22 480 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (97.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
284.42 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
6.28
Long Trade:
77 (71.96%)
Short Trade:
30 (28.04%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
7.92 EUR
Profitto medio:
16.46 EUR
Perdita media:
-20.11 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-128.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-134.95 EUR (3)
Crescita mensile:
45.24%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
134.95 EUR (5.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|EURUSD
|5
|GER40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|950
|EURUSD
|3
|GER40Cash
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.8K
|EURUSD
|210
|GER40Cash
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.44 EUR
Worst Trade: -47 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +97.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -128.87 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Xlence-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
This trading account trades primarily XAUUSD and is managed by a fully automated scalping EA. The system operates on the 5-minute chart, combining an EMA-based trend filter with Stochastic signals to define accurate entries and exits. The EA does not rely on tight stop-loss levels but instead uses a structured exit logic with controlled position management.
Non ci sono recensioni