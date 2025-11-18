- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
78 (21.25%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (78.75%)
En iyi işlem:
427.35 EUR
En kötü işlem:
-25.86 EUR
Brüt kâr:
1 987.95 EUR (631 189 pips)
Brüt zarar:
-1 704.25 EUR (470 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (115.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
427.35 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.04%
Maks. mevduat yükü:
17.98%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
367 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.77 EUR
Ortalama kâr:
25.49 EUR
Ortalama zarar:
-5.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-50.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-199.53 EUR (13)
Aylık büyüme:
28.84%
Yıllık tahmin:
349.90%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
120.47 EUR
Maksimum:
332.97 EUR (37.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (332.97 EUR)
Varlığa göre:
1.93% (17.60 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|331
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|12
|XAUUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|38
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|-13
|XAUUSD
|280
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|147K
|GBPJPY
|2.9K
|USDJPY
|-60
|XAUUSD
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +427.35 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +115.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
Alvexo1-Primary Server
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.50 × 8
|
GlobalPrime-Live
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live24
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|2.20 × 90
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|2.59 × 39
|
Varchev-Real
|2.80 × 10
|
Axi-US12-Live
|3.08 × 13
|
Ava-Real 3
|3.35 × 17
|
XMGlobal-Real 46
|3.36 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|4.08 × 66
|
VantageInternational-Live 4
|4.14 × 28
|
Tickmill-Live05
|4.83 × 18
|
TopFXGlobal-Live Server
|4.86 × 57
|
XMGlobal-Real 18
|4.89 × 28
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|6.54 × 24
|
Axi-US09-Live
|6.67 × 6
|
Ava-Real 1
|7.46 × 13
|
ICMarketsEU-Live17
|8.14 × 199
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
893
EUR
EUR
21
96%
367
21%
25%
1.16
0.77
EUR
EUR
33%
1:30