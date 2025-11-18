SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AmericanDreamTrading
Alejandro Andrada Garcia

AmericanDreamTrading

Alejandro Andrada Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
TickmillEU-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
78 (21.25%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (78.75%)
En iyi işlem:
427.35 EUR
En kötü işlem:
-25.86 EUR
Brüt kâr:
1 987.95 EUR (631 189 pips)
Brüt zarar:
-1 704.25 EUR (470 821 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (115.32 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
427.35 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.04%
Maks. mevduat yükü:
17.98%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
367 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.77 EUR
Ortalama kâr:
25.49 EUR
Ortalama zarar:
-5.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-50.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-199.53 EUR (13)
Aylık büyüme:
28.84%
Yıllık tahmin:
349.90%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
120.47 EUR
Maksimum:
332.97 EUR (37.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (332.97 EUR)
Varlığa göre:
1.93% (17.60 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 331
GBPJPY 16
USDJPY 12
XAUUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 38
GBPJPY 19
USDJPY -13
XAUUSD 280
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 147K
GBPJPY 2.9K
USDJPY -60
XAUUSD 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +427.35 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +115.32 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GBEbrokers-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
Alvexo1-Primary Server
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.50 × 8
GlobalPrime-Live
0.67 × 3
ICMarkets-Live24
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
2.20 × 90
ForexTimeFXTM-ECN2
2.59 × 39
Varchev-Real
2.80 × 10
Axi-US12-Live
3.08 × 13
Ava-Real 3
3.35 × 17
XMGlobal-Real 46
3.36 × 25
ICMarketsSC-Live33
4.08 × 66
VantageInternational-Live 4
4.14 × 28
Tickmill-Live05
4.83 × 18
TopFXGlobal-Live Server
4.86 × 57
XMGlobal-Real 18
4.89 × 28
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
VantageInternational-Live 2
6.54 × 24
Axi-US09-Live
6.67 × 6
Ava-Real 1
7.46 × 13
ICMarketsEU-Live17
8.14 × 199
10 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AmericanDreamTrading
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
893
EUR
21
96%
367
21%
25%
1.16
0.77
EUR
33%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.