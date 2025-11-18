SegnaliSezioni
Alejandro Andrada Garcia

AmericanDreamTrading

Alejandro Andrada Garcia
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
TickmillEU-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
78 (21.25%)
Loss Trade:
289 (78.75%)
Best Trade:
427.35 EUR
Worst Trade:
-25.86 EUR
Profitto lordo:
1 987.95 EUR (631 189 pips)
Perdita lorda:
-1 704.25 EUR (470 821 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (115.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
427.35 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
367 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.77 EUR
Profitto medio:
25.49 EUR
Perdita media:
-5.90 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-50.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-199.53 EUR (13)
Crescita mensile:
28.84%
Previsione annuale:
349.90%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
120.47 EUR
Massimale:
332.97 EUR (37.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (332.97 EUR)
Per equità:
1.93% (17.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 331
GBPJPY 16
USDJPY 12
XAUUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 38
GBPJPY 19
USDJPY -13
XAUUSD 280
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 147K
GBPJPY 2.9K
USDJPY -60
XAUUSD 11K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +427.35 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +115.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GBEbrokers-Live
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 2
Alvexo1-Primary Server
0.00 × 1
FBS-Real-8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.50 × 8
GlobalPrime-Live
0.67 × 3
ICMarkets-Live24
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
2.20 × 90
ForexTimeFXTM-ECN2
2.59 × 39
Varchev-Real
2.80 × 10
Axi-US12-Live
3.08 × 13
Ava-Real 3
3.35 × 17
XMGlobal-Real 46
3.36 × 25
ICMarketsSC-Live33
4.08 × 66
VantageInternational-Live 4
4.14 × 28
Tickmill-Live05
4.83 × 18
TopFXGlobal-Live Server
4.86 × 57
XMGlobal-Real 18
4.89 × 28
ICMarkets-Live22
5.00 × 1
VantageInternational-Live 2
6.54 × 24
Axi-US09-Live
6.67 × 6
Ava-Real 1
7.46 × 13
ICMarketsEU-Live17
8.14 × 199
10 più
Non ci sono recensioni
2025.11.18 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
