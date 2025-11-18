- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
78 (21.25%)
Loss Trade:
289 (78.75%)
Best Trade:
427.35 EUR
Worst Trade:
-25.86 EUR
Profitto lordo:
1 987.95 EUR (631 189 pips)
Perdita lorda:
-1 704.25 EUR (470 821 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (115.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
427.35 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
367 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.77 EUR
Profitto medio:
25.49 EUR
Perdita media:
-5.90 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-50.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-199.53 EUR (13)
Crescita mensile:
28.84%
Previsione annuale:
349.90%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
120.47 EUR
Massimale:
332.97 EUR (37.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.07% (332.97 EUR)
Per equità:
1.93% (17.60 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|331
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|12
|XAUUSD
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|38
|GBPJPY
|19
|USDJPY
|-13
|XAUUSD
|280
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|147K
|GBPJPY
|2.9K
|USDJPY
|-60
|XAUUSD
|11K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +427.35 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +115.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -50.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
Alvexo1-Primary Server
|0.00 × 1
|
FBS-Real-8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.50 × 8
|
GlobalPrime-Live
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live24
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|2.20 × 90
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|2.59 × 39
|
Varchev-Real
|2.80 × 10
|
Axi-US12-Live
|3.08 × 13
|
Ava-Real 3
|3.35 × 17
|
XMGlobal-Real 46
|3.36 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|4.08 × 66
|
VantageInternational-Live 4
|4.14 × 28
|
Tickmill-Live05
|4.83 × 18
|
TopFXGlobal-Live Server
|4.86 × 57
|
XMGlobal-Real 18
|4.89 × 28
|
ICMarkets-Live22
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|6.54 × 24
|
Axi-US09-Live
|6.67 × 6
|
Ava-Real 1
|7.46 × 13
|
ICMarketsEU-Live17
|8.14 × 199
10 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
41%
0
0
USD
USD
893
EUR
EUR
21
96%
367
21%
100%
1.16
0.77
EUR
EUR
33%
1:30