Thorsten Fuehrmann

KI Trend Trading

Thorsten Fuehrmann
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 245%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
273
Kârla kapanan işlemler:
192 (70.32%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (29.67%)
En iyi işlem:
63.62 EUR
En kötü işlem:
-34.56 EUR
Brüt kâr:
1 091.08 EUR (47 904 pips)
Brüt zarar:
-467.74 EUR (33 504 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (55.59 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
79.04 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.35%
En son işlem:
16 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.12
Alış işlemleri:
140 (51.28%)
Satış işlemleri:
133 (48.72%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
2.28 EUR
Ortalama kâr:
5.68 EUR
Ortalama zarar:
-5.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35.47 EUR (3)
Aylık büyüme:
15.05%
Yıllık tahmin:
182.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
36.40 EUR (6.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.67% (35.47 EUR)
Varlığa göre:
2.69% (23.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 203
AUDCAD 32
NZDCAD 23
EURCAD 8
GBPUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 631
AUDCAD 36
NZDCAD 27
EURCAD 7
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 9.6K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 1.2K
EURCAD 721
GBPUSD 596
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.62 EUR
En kötü işlem: -35 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.59 EUR
Maksimum ardışık zarar: -35.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 63
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 134
ICMarketsSC-Live24
0.74 × 276
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.44 × 372
ICMarketsSC-Live07
1.62 × 251
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
2.07 × 196
ICMarketsSC-Live20
2.12 × 499
TradersGlobalGroup-Live
2.20 × 10
ICMarketsSC-Live14
2.33 × 106
33 daha fazla...
„KI Trend Trading“ ist ein vollautomatisiertes Trendfolgesystem für den Forexmarkt, das moderne KI-Logik und klassische Markttechnik kombiniert. Das Signal wurde speziell für Trader entwickelt, die von klaren Marktbewegungen profitieren möchten, ohne selbst ständig Charts analysieren zu müssen.

Unser System nutzt künstliche Intelligenz, um:

  • dominante Trends in den wichtigsten Forex-Paaren zu identifizieren,
  • Marktrauschen zu filtern und Seitwärtsphasen weitgehend zu vermeiden,
  • Einstiegs- und Ausstiegssignale auf Basis von Volatilität, Trendstärke und Marktdynamik zu optimieren,
  • das Risiko über dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Logik zu steuern.

Das Signal wird auf einem realen IC Markets Konto ausgeführt und handelt ausschließlich nach klar definierten Regeln. Emotionale Entscheidungen, Überhebelung oder Overtrading werden so konsequent vermieden.

Wichtige Merkmale:

  • Fokus auf stabile Trendphasen im Forexhandel
  • Einsatz von KI-gestützten Filtern zur Vermeidung schwacher Signale
  • Automatisiertes Money- und Risikomanagement
  • Geeignet für Trader, die passiv Trends mitreiten möchten
  • Transparent nachvollziehbare Trades direkt über das MQL5-Signalsystem
  • Verlauf des Signals auf MyfxBook einsehbar
Abo-Modell:
„KI Trend Trading“ wird als laufendes Abonnement angeboten.
Solange dein Abo aktiv ist, kannst du das Signal bequem auf deinem eigenen Konto spiegeln und von den laufenden Handelsentscheidungen profitieren, ohne selbst aktiv eingreifen zu müssen.


İnceleme yok
