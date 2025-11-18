„KI Trend Trading“ ist ein vollautomatisiertes Trendfolgesystem für den Forexmarkt, das moderne KI-Logik und klassische Markttechnik kombiniert. Das Signal wurde speziell für Trader entwickelt, die von klaren Marktbewegungen profitieren möchten, ohne selbst ständig Charts analysieren zu müssen.

Unser System nutzt künstliche Intelligenz, um:

dominante Trends in den wichtigsten Forex-Paaren zu identifizieren,

zu identifizieren, Marktrauschen zu filtern und Seitwärtsphasen weitgehend zu vermeiden,

zu filtern und Seitwärtsphasen weitgehend zu vermeiden, Einstiegs- und Ausstiegssignale auf Basis von Volatilität, Trendstärke und Marktdynamik zu optimieren,

auf Basis von Volatilität, Trendstärke und Marktdynamik zu optimieren, das Risiko über dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Logik zu steuern.

Das Signal wird auf einem realen IC Markets Konto ausgeführt und handelt ausschließlich nach klar definierten Regeln. Emotionale Entscheidungen, Überhebelung oder Overtrading werden so konsequent vermieden.

Wichtige Merkmale:

Fokus auf stabile Trendphasen im Forexhandel

im Forexhandel Einsatz von KI-gestützten Filtern zur Vermeidung schwacher Signale

zur Vermeidung schwacher Signale Automatisiertes Money- und Risikomanagement

Geeignet für Trader, die passiv Trends mitreiten möchten

möchten Transparent nachvollziehbare Trades direkt über das MQL5-Signalsystem

Verlauf des Signals auf MyfxBook einsehbar

„KI Trend Trading“ wird alsangeboten.Solange dein Abo aktiv ist, kannst du das Signal bequem auf deinem eigenen Konto spiegeln und von den laufenden Handelsentscheidungen profitieren, ohne selbst aktiv eingreifen zu müssen.



