Thorsten Fuehrmann

KI Trend Trading

Thorsten Fuehrmann
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 245%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
273
Bénéfice trades:
192 (70.32%)
Perte trades:
81 (29.67%)
Meilleure transaction:
63.62 EUR
Pire transaction:
-34.56 EUR
Bénéfice brut:
1 091.08 EUR (47 904 pips)
Perte brute:
-467.74 EUR (33 504 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (55.59 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
79.04 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.35%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
17.12
Longs trades:
140 (51.28%)
Courts trades:
133 (48.72%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
2.28 EUR
Bénéfice moyen:
5.68 EUR
Perte moyenne:
-5.77 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.47 EUR)
Perte consécutive maximale:
-35.47 EUR (3)
Croissance mensuelle:
15.05%
Prévision annuelle:
182.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
36.40 EUR (6.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.67% (35.47 EUR)
Par fonds propres:
2.77% (24.33 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 203
AUDCAD 32
NZDCAD 23
EURCAD 8
GBPUSD 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 631
AUDCAD 36
NZDCAD 27
EURCAD 7
GBPUSD 9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 9.6K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 1.2K
EURCAD 721
GBPUSD 596
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.62 EUR
Pire transaction: -35 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +55.59 EUR
Perte consécutive maximale: -35.47 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 63
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 134
ICMarketsSC-Live24
0.74 × 276
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.44 × 372
ICMarketsSC-Live07
1.62 × 251
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
2.07 × 196
ICMarketsSC-Live20
2.12 × 499
TradersGlobalGroup-Live
2.20 × 10
ICMarketsSC-Live14
2.33 × 106
33 plus...
„KI Trend Trading“ ist ein vollautomatisiertes Trendfolgesystem für den Forexmarkt, das moderne KI-Logik und klassische Markttechnik kombiniert. Das Signal wurde speziell für Trader entwickelt, die von klaren Marktbewegungen profitieren möchten, ohne selbst ständig Charts analysieren zu müssen.

Unser System nutzt künstliche Intelligenz, um:

  • dominante Trends in den wichtigsten Forex-Paaren zu identifizieren,
  • Marktrauschen zu filtern und Seitwärtsphasen weitgehend zu vermeiden,
  • Einstiegs- und Ausstiegssignale auf Basis von Volatilität, Trendstärke und Marktdynamik zu optimieren,
  • das Risiko über dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Logik zu steuern.

Das Signal wird auf einem realen IC Markets Konto ausgeführt und handelt ausschließlich nach klar definierten Regeln. Emotionale Entscheidungen, Überhebelung oder Overtrading werden so konsequent vermieden.

Wichtige Merkmale:

  • Fokus auf stabile Trendphasen im Forexhandel
  • Einsatz von KI-gestützten Filtern zur Vermeidung schwacher Signale
  • Automatisiertes Money- und Risikomanagement
  • Geeignet für Trader, die passiv Trends mitreiten möchten
  • Transparent nachvollziehbare Trades direkt über das MQL5-Signalsystem
  • Verlauf des Signals auf MyfxBook einsehbar
Abo-Modell:
„KI Trend Trading“ wird als laufendes Abonnement angeboten.
Solange dein Abo aktiv ist, kannst du das Signal bequem auf deinem eigenen Konto spiegeln und von den laufenden Handelsentscheidungen profitieren, ohne selbst aktiv eingreifen zu müssen.


Aucun avis
