Thorsten Fuehrmann

KI Trend Trading

Thorsten Fuehrmann
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 245%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
192 (70.32%)
Loss Trade:
81 (29.67%)
Best Trade:
63.62 EUR
Worst Trade:
-34.56 EUR
Profitto lordo:
1 091.08 EUR (47 904 pips)
Perdita lorda:
-467.74 EUR (33 504 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (55.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
79.04 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.36%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
17.12
Long Trade:
140 (51.28%)
Short Trade:
133 (48.72%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
2.28 EUR
Profitto medio:
5.68 EUR
Perdita media:
-5.77 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-35.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-35.47 EUR (3)
Crescita mensile:
15.05%
Previsione annuale:
182.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
36.40 EUR (6.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.67% (35.47 EUR)
Per equità:
3.15% (27.68 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 203
AUDCAD 32
NZDCAD 23
EURCAD 8
GBPUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 631
AUDCAD 36
NZDCAD 27
EURCAD 7
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 9.6K
AUDCAD 2.3K
NZDCAD 1.2K
EURCAD 721
GBPUSD 596
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.62 EUR
Worst Trade: -35 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +55.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -35.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live16
0.30 × 47
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.46 × 63
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.57 × 134
ICMarketsSC-Live24
0.74 × 276
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarkets-Live22
1.38 × 34
ICMarketsSC-Live25
1.44 × 372
ICMarketsSC-Live07
1.62 × 251
Exness-Real20
2.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
2.07 × 196
ICMarketsSC-Live20
2.12 × 499
TradersGlobalGroup-Live
2.20 × 10
ICMarketsSC-Live14
2.33 × 106
33 più
„KI Trend Trading“ ist ein vollautomatisiertes Trendfolgesystem für den Forexmarkt, das moderne KI-Logik und klassische Markttechnik kombiniert. Das Signal wurde speziell für Trader entwickelt, die von klaren Marktbewegungen profitieren möchten, ohne selbst ständig Charts analysieren zu müssen.

Unser System nutzt künstliche Intelligenz, um:

  • dominante Trends in den wichtigsten Forex-Paaren zu identifizieren,
  • Marktrauschen zu filtern und Seitwärtsphasen weitgehend zu vermeiden,
  • Einstiegs- und Ausstiegssignale auf Basis von Volatilität, Trendstärke und Marktdynamik zu optimieren,
  • das Risiko über dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Logik zu steuern.

Das Signal wird auf einem realen IC Markets Konto ausgeführt und handelt ausschließlich nach klar definierten Regeln. Emotionale Entscheidungen, Überhebelung oder Overtrading werden so konsequent vermieden.

Wichtige Merkmale:

  • Fokus auf stabile Trendphasen im Forexhandel
  • Einsatz von KI-gestützten Filtern zur Vermeidung schwacher Signale
  • Automatisiertes Money- und Risikomanagement
  • Geeignet für Trader, die passiv Trends mitreiten möchten
  • Transparent nachvollziehbare Trades direkt über das MQL5-Signalsystem
  • Verlauf des Signals auf MyfxBook einsehbar
Abo-Modell:
„KI Trend Trading“ wird als laufendes Abonnement angeboten.
Solange dein Abo aktiv ist, kannst du das Signal bequem auf deinem eigenen Konto spiegeln und von den laufenden Handelsentscheidungen profitieren, ohne selbst aktiv eingreifen zu müssen.


Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.