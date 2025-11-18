- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|203
|AUDCAD
|32
|NZDCAD
|23
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|631
|AUDCAD
|36
|NZDCAD
|27
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|9.6K
|AUDCAD
|2.3K
|NZDCAD
|1.2K
|EURCAD
|721
|GBPUSD
|596
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live16
|0.30 × 47
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live27
|0.46 × 63
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live23
|0.57 × 134
|
ICMarketsSC-Live24
|0.74 × 276
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarkets-Live22
|1.38 × 34
|
ICMarketsSC-Live25
|1.44 × 372
|
ICMarketsSC-Live07
|1.62 × 251
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|2.07 × 196
|
ICMarketsSC-Live20
|2.12 × 499
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live14
|2.33 × 106
„KI Trend Trading“ ist ein vollautomatisiertes Trendfolgesystem für den Forexmarkt, das moderne KI-Logik und klassische Markttechnik kombiniert. Das Signal wurde speziell für Trader entwickelt, die von klaren Marktbewegungen profitieren möchten, ohne selbst ständig Charts analysieren zu müssen.
Unser System nutzt künstliche Intelligenz, um:
- dominante Trends in den wichtigsten Forex-Paaren zu identifizieren,
- Marktrauschen zu filtern und Seitwärtsphasen weitgehend zu vermeiden,
- Einstiegs- und Ausstiegssignale auf Basis von Volatilität, Trendstärke und Marktdynamik zu optimieren,
- das Risiko über dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Logik zu steuern.
Das Signal wird auf einem realen IC Markets Konto ausgeführt und handelt ausschließlich nach klar definierten Regeln. Emotionale Entscheidungen, Überhebelung oder Overtrading werden so konsequent vermieden.
Wichtige Merkmale:
- Fokus auf stabile Trendphasen im Forexhandel
- Einsatz von KI-gestützten Filtern zur Vermeidung schwacher Signale
- Automatisiertes Money- und Risikomanagement
- Geeignet für Trader, die passiv Trends mitreiten möchten
- Transparent nachvollziehbare Trades direkt über das MQL5-Signalsystem
- Verlauf des Signals auf MyfxBook einsehbar
„KI Trend Trading“ wird als laufendes Abonnement angeboten.
Solange dein Abo aktiv ist, kannst du das Signal bequem auf deinem eigenen Konto spiegeln und von den laufenden Handelsentscheidungen profitieren, ohne selbst aktiv eingreifen zu müssen.
USD
EUR
EUR