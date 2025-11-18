SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Axi1
Dang Tuan Anh Tran

Axi1

Dang Tuan Anh Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 60%
Axi-US05-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 056
Kârla kapanan işlemler:
840 (79.54%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (20.45%)
En iyi işlem:
326.51 USD
En kötü işlem:
-190.61 USD
Brüt kâr:
5 313.76 USD (14 948 392 pips)
Brüt zarar:
-4 375.03 USD (11 851 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (69.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
585.75 USD (11)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.12%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
643 (60.89%)
Satış işlemleri:
413 (39.11%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
6.33 USD
Ortalama zarar:
-20.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-639.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-849.44 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.72 USD
Maksimum:
1 146.73 USD (72.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.92% (1 080.89 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.pro 292
BTCUSD 129
GBPCAD.pro 92
ETHUSD 80
EURGBP.pro 61
EURJPY.pro 45
GBPAUD.pro 41
EURUSD.pro 37
EURCHF.pro 31
CADCHF.pro 30
EURAUD.pro 29
USDCAD.pro 28
EURCAD.pro 20
AUDCHF.pro 15
NZDUSD.pro 14
AUDNZD.pro 14
USDJPY.pro 13
XAGUSD.pro 13
AUDUSD.pro 11
USDCHF.pro 11
AUDJPY.pro 11
GBPJPY.pro 10
EURNZD.pro 9
CHFJPY.pro 7
NZDJPY.pro 5
AUDCAD.pro 4
GBPCHF.pro 3
NZDCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.pro 112
BTCUSD 429
GBPCAD.pro -320
ETHUSD 178
EURGBP.pro 10
EURJPY.pro 30
GBPAUD.pro 70
EURUSD.pro 47
EURCHF.pro 43
CADCHF.pro 45
EURAUD.pro 19
USDCAD.pro 29
EURCAD.pro 20
AUDCHF.pro 15
NZDUSD.pro 8
AUDNZD.pro 10
USDJPY.pro 19
XAGUSD.pro 186
AUDUSD.pro 13
USDCHF.pro 27
AUDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 13
EURNZD.pro 25
CHFJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
AUDCAD.pro 1
GBPCHF.pro -122
NZDCHF.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.pro 8.3K
BTCUSD 2.6M
GBPCAD.pro -1.2K
ETHUSD 470K
EURGBP.pro -1.1K
EURJPY.pro 51
GBPAUD.pro 1.9K
EURUSD.pro 1K
EURCHF.pro -207
CADCHF.pro 644
EURAUD.pro 973
USDCAD.pro 896
EURCAD.pro 879
AUDCHF.pro 252
NZDUSD.pro 131
AUDNZD.pro 568
USDJPY.pro -381
XAGUSD.pro 227
AUDUSD.pro 139
USDCHF.pro 403
AUDJPY.pro 436
GBPJPY.pro 592
EURNZD.pro 782
CHFJPY.pro 385
NZDJPY.pro 239
AUDCAD.pro 78
GBPCHF.pro -1.1K
NZDCHF.pro 56
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +326.51 USD
En kötü işlem: -191 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +69.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -639.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.18 09:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.69% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
