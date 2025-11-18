SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axi1
Dang Tuan Anh Tran

Axi1

Dang Tuan Anh Tran
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 60%
Axi-US05-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 056
Bénéfice trades:
840 (79.54%)
Perte trades:
216 (20.45%)
Meilleure transaction:
326.51 USD
Pire transaction:
-190.61 USD
Bénéfice brut:
5 313.76 USD (14 948 392 pips)
Perte brute:
-4 375.03 USD (11 851 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (69.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
585.75 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.12%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.82
Longs trades:
643 (60.89%)
Courts trades:
413 (39.11%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.89 USD
Bénéfice moyen:
6.33 USD
Perte moyenne:
-20.25 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-639.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-849.44 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
69.72 USD
Maximal:
1 146.73 USD (72.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.92% (1 080.89 USD)
Par fonds propres:
0.10% (0.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.pro 292
BTCUSD 129
GBPCAD.pro 92
ETHUSD 80
EURGBP.pro 61
EURJPY.pro 45
GBPAUD.pro 41
EURUSD.pro 37
EURCHF.pro 31
CADCHF.pro 30
EURAUD.pro 29
USDCAD.pro 28
EURCAD.pro 20
AUDCHF.pro 15
NZDUSD.pro 14
AUDNZD.pro 14
USDJPY.pro 13
XAGUSD.pro 13
AUDUSD.pro 11
USDCHF.pro 11
AUDJPY.pro 11
GBPJPY.pro 10
EURNZD.pro 9
CHFJPY.pro 7
NZDJPY.pro 5
AUDCAD.pro 4
GBPCHF.pro 3
NZDCHF.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.pro 112
BTCUSD 429
GBPCAD.pro -320
ETHUSD 178
EURGBP.pro 10
EURJPY.pro 30
GBPAUD.pro 70
EURUSD.pro 47
EURCHF.pro 43
CADCHF.pro 45
EURAUD.pro 19
USDCAD.pro 29
EURCAD.pro 20
AUDCHF.pro 15
NZDUSD.pro 8
AUDNZD.pro 10
USDJPY.pro 19
XAGUSD.pro 186
AUDUSD.pro 13
USDCHF.pro 27
AUDJPY.pro 20
GBPJPY.pro 13
EURNZD.pro 25
CHFJPY.pro 6
NZDJPY.pro 5
AUDCAD.pro 1
GBPCHF.pro -122
NZDCHF.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.pro 8.3K
BTCUSD 2.6M
GBPCAD.pro -1.2K
ETHUSD 470K
EURGBP.pro -1.1K
EURJPY.pro 51
GBPAUD.pro 1.9K
EURUSD.pro 1K
EURCHF.pro -207
CADCHF.pro 644
EURAUD.pro 973
USDCAD.pro 896
EURCAD.pro 879
AUDCHF.pro 252
NZDUSD.pro 131
AUDNZD.pro 568
USDJPY.pro -381
XAGUSD.pro 227
AUDUSD.pro 139
USDCHF.pro 403
AUDJPY.pro 436
GBPJPY.pro 592
EURNZD.pro 782
CHFJPY.pro 385
NZDJPY.pro 239
AUDCAD.pro 78
GBPCHF.pro -1.1K
NZDCHF.pro 56
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +326.51 USD
Pire transaction: -191 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +69.85 USD
Perte consécutive maximale: -639.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US09-Live
0.00 × 1
Aucun avis
2025.11.18 09:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.69% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
