SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ekalaya
Yanuar Boby Sutejo

Ekalaya

Yanuar Boby Sutejo
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
0%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
347 (75.92%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (24.07%)
En iyi işlem:
82.72 USD
En kötü işlem:
-157.25 USD
Brüt kâr:
4 498.77 USD (78 721 pips)
Brüt zarar:
-1 556.05 USD (29 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (209.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
35.26%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.49
Alış işlemleri:
211 (46.17%)
Satış işlemleri:
246 (53.83%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
6.44 USD
Ortalama kâr:
12.96 USD
Ortalama zarar:
-14.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-161.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-314.35 USD (2)
Aylık büyüme:
20.18%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.05 USD
Maksimum:
453.65 USD (34.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 395
GBPUSD 37
AUDCAD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 802
AUDCAD 508
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 28K
GBPUSD 11K
AUDCAD 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.72 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +209.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
FBS-Real-2
4.94 × 340
5 daha fazla...
  • Trading Style: Automated scalper focused on pullbacks for EURUSD.
  • Indicators Used: Bollinger Bands, RSI, Stochastic, and Candle Patterns.
  • Timeframe: M15.
  • Risk Management: Stop loss based on max drawdown.
  • Recommended Deposit: $500–$1,000.


İnceleme yok
