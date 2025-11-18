- Büyüme
İşlemler:
457
Kârla kapanan işlemler:
347 (75.92%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (24.07%)
En iyi işlem:
82.72 USD
En kötü işlem:
-157.25 USD
Brüt kâr:
4 498.77 USD (78 721 pips)
Brüt zarar:
-1 556.05 USD (29 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (209.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.35 USD (12)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
35.26%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.49
Alış işlemleri:
211 (46.17%)
Satış işlemleri:
246 (53.83%)
Kâr faktörü:
2.89
Beklenen getiri:
6.44 USD
Ortalama kâr:
12.96 USD
Ortalama zarar:
-14.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-161.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-314.35 USD (2)
Aylık büyüme:
20.18%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
121.05 USD
Maksimum:
453.65 USD (34.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|395
|GBPUSD
|37
|AUDCAD
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|802
|AUDCAD
|508
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|28K
|GBPUSD
|11K
|AUDCAD
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.72 USD
En kötü işlem: -157 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +209.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -161.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
- Trading Style: Automated scalper focused on pullbacks for EURUSD.
- Indicators Used: Bollinger Bands, RSI, Stochastic, and Candle Patterns.
- Timeframe: M15.
- Risk Management: Stop loss based on max drawdown.
- Recommended Deposit: $500–$1,000.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
41
100%
457
75%
35%
2.89
6.44
USD
USD
0%
1:500