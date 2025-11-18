SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ekalaya
Yanuar Boby Sutejo

Ekalaya

Yanuar Boby Sutejo
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
0%
Headway-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
347 (75.92%)
Loss Trade:
110 (24.07%)
Best Trade:
82.72 USD
Worst Trade:
-157.25 USD
Profitto lordo:
4 498.77 USD (78 721 pips)
Perdita lorda:
-1 556.05 USD (29 431 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (209.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.35 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.49
Long Trade:
211 (46.17%)
Short Trade:
246 (53.83%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
6.44 USD
Profitto medio:
12.96 USD
Perdita media:
-14.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-161.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.35 USD (2)
Crescita mensile:
20.18%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.05 USD
Massimale:
453.65 USD (34.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (0.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 395
GBPUSD 37
AUDCAD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 802
AUDCAD 508
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 28K
GBPUSD 11K
AUDCAD 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.72 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +209.80 USD
Massima perdita consecutiva: -161.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
FBS-Real-2
4.94 × 340
5 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Trading Style: Automated scalper focused on pullbacks for EURUSD.
  • Indicators Used: Bollinger Bands, RSI, Stochastic, and Candle Patterns.
  • Timeframe: M15.
  • Risk Management: Stop loss based on max drawdown.
  • Recommended Deposit: $500–$1,000.


Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati