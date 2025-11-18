- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
457
Profit Trade:
347 (75.92%)
Loss Trade:
110 (24.07%)
Best Trade:
82.72 USD
Worst Trade:
-157.25 USD
Profitto lordo:
4 498.77 USD (78 721 pips)
Perdita lorda:
-1 556.05 USD (29 431 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (209.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.35 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.58%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.49
Long Trade:
211 (46.17%)
Short Trade:
246 (53.83%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
6.44 USD
Profitto medio:
12.96 USD
Perdita media:
-14.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-161.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-314.35 USD (2)
Crescita mensile:
20.18%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.05 USD
Massimale:
453.65 USD (34.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.02% (0.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|395
|GBPUSD
|37
|AUDCAD
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|802
|AUDCAD
|508
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|28K
|GBPUSD
|11K
|AUDCAD
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.72 USD
Worst Trade: -157 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +209.80 USD
Massima perdita consecutiva: -161.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.13 × 39
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.53 × 104
|
FBS-Real-2
|4.94 × 340
- Trading Style: Automated scalper focused on pullbacks for EURUSD.
- Indicators Used: Bollinger Bands, RSI, Stochastic, and Candle Patterns.
- Timeframe: M15.
- Risk Management: Stop loss based on max drawdown.
- Recommended Deposit: $500–$1,000.
