Yanuar Boby Sutejo

Ekalaya

Yanuar Boby Sutejo
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
0%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
457
Bénéfice trades:
347 (75.92%)
Perte trades:
110 (24.07%)
Meilleure transaction:
82.72 USD
Pire transaction:
-157.25 USD
Bénéfice brut:
4 498.77 USD (78 721 pips)
Perte brute:
-1 556.05 USD (29 431 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (209.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
244.35 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
35.26%
Charge de dépôt maximale:
0.58%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.49
Longs trades:
211 (46.17%)
Courts trades:
246 (53.83%)
Facteur de profit:
2.89
Rendement attendu:
6.44 USD
Bénéfice moyen:
12.96 USD
Perte moyenne:
-14.15 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-161.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-314.35 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.18%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
121.05 USD
Maximal:
453.65 USD (34.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.02% (0.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 395
GBPUSD 37
AUDCAD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.6K
GBPUSD 802
AUDCAD 508
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 28K
GBPUSD 11K
AUDCAD 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.72 USD
Pire transaction: -157 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +209.80 USD
Perte consécutive maximale: -161.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.13 × 39
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
VantageInternational-Live 3
3.53 × 104
FBS-Real-2
4.94 × 340
  • Trading Style: Automated scalper focused on pullbacks for EURUSD.
  • Indicators Used: Bollinger Bands, RSI, Stochastic, and Candle Patterns.
  • Timeframe: M15.
  • Risk Management: Stop loss based on max drawdown.
  • Recommended Deposit: $500–$1,000.


