- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
25 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
38.94 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
350.03 USD (2 682 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
25 (350.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.03 USD (25)
Sharpe oranı:
1.26
Alım-satım etkinliği:
79.91%
Maks. mevduat yükü:
2.27%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (56.00%)
Satış işlemleri:
11 (44.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
14.00 USD
Ortalama kâr:
14.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
19.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.98% (46.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.94 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +350.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 7
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 144
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 125
|
AxioryAsia-02Live
|0.12 × 93
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.21 × 258
|
ICMarketsSC-Live18
|0.21 × 331
|
ICMarketsSC-Live23
|0.23 × 660
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 118
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 96
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.77 × 354
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.90 × 305
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.90 × 306
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 1
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
Exness-Real16
|1.81 × 159
|
Exness-Real2
|1.95 × 460
|
Axi-US02-Live
|1.96 × 3299
|
Forex.comJP-Live 105
|2.22 × 78
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|2.40 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
9
100%
25
100%
80%
n/a
14.00
USD
USD
3%
1:400