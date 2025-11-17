- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
25 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
38.94 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
350.03 USD (2 682 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
25 (350.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
350.03 USD (25)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
79.91%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
14 (56.00%)
Short Trade:
11 (44.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
14.00 USD
Profitto medio:
14.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
19.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.98% (46.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|350
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.94 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +350.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 7
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 48
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 144
|
FusionMarkets-Demo
|0.06 × 125
|
AxioryAsia-02Live
|0.12 × 93
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.20 × 261
|
ICMarketsSC-Live18
|0.21 × 331
|
ICMarketsSC-Live23
|0.23 × 660
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 118
|
ICMarketsSC-Live08
|0.42 × 96
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.77 × 354
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.90 × 305
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.90 × 306
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 1
|
Capital.com-Real
|1.00 × 2
|
Exness-Real16
|1.81 × 159
|
Exness-Real2
|1.95 × 460
|
Axi-US02-Live
|1.96 × 3299
|
Forex.comJP-Live 105
|2.22 × 78
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|2.40 × 20
