Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-05 0.00 × 3 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 FXCM-CADReal01 0.00 × 7 Alpari-Pro.ECN3 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 48 ICMarketsSC-Live15 0.02 × 144 FusionMarkets-Demo 0.06 × 125 AxioryAsia-02Live 0.12 × 93 FPMarketsLLC-Live4 0.21 × 258 ICMarketsSC-Live18 0.21 × 331 ICMarketsSC-Live23 0.23 × 660 FusionMarkets-Live 2 0.41 × 118 ICMarketsSC-Live08 0.42 × 96 ThreeTraderLimited-Live02 0.77 × 354 LiteFinanceVC-Live-08 0.90 × 305 FPMarketsLLC-Live3 0.90 × 306 OctaFX-Real7 1.00 × 1 Capital.com-Real 1.00 × 2 Exness-Real16 1.81 × 159 Exness-Real2 1.95 × 460 Axi-US02-Live 1.96 × 3299 Forex.comJP-Live 105 2.22 × 78 AuricInternationalMarkets-Live Server 2.40 × 20