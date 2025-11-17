SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RECOVERY
Yohanes Alex Nugroho

RECOVERY

Yohanes Alex Nugroho
0 inceleme
99 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
FBS-Real-6
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
128 (75.73%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (24.26%)
En iyi işlem:
136.57 USD
En kötü işlem:
-1 147.22 USD
Brüt kâr:
1 796.56 USD (53 481 pips)
Brüt zarar:
-2 890.28 USD (51 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (229.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
390.47 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.45%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
33 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
146 (86.39%)
Satış işlemleri:
23 (13.61%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-6.47 USD
Ortalama kâr:
14.04 USD
Ortalama zarar:
-70.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-139.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 651.22 USD (2)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 391.66 USD
Maksimum:
2 278.56 USD (105.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (2 217.36 USD)
Varlığa göre:
0.28% (0.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 59
GBPUSD 19
AUDCHF 18
EURJPY 15
CADCHF 14
EURGBP 14
XAUUSD 7
EURUSD 4
CHFJPY 3
USDJPY 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
GBPAUD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURCHF 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived -1K
GBPUSD 33
AUDCHF -26
EURJPY 1
CADCHF -267
EURGBP 182
XAUUSD 23
EURUSD 5
CHFJPY 5
USDJPY 0
NZDUSD 1
GBPCAD -6
GBPAUD -2
NZDCAD 0
AUDUSD -1
GBPJPY 1
EURCHF -1
USDCAD 5
AUDJPY 1
EURAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
GBPUSD 3.3K
AUDCHF -2.2K
EURJPY -807
CADCHF -24K
EURGBP 21K
XAUUSD 2.7K
EURUSD 580
CHFJPY 793
USDJPY 63
NZDUSD 131
GBPCAD -806
GBPAUD -311
NZDCAD 41
AUDUSD -139
GBPJPY 118
EURCHF -69
USDCAD 747
AUDJPY 221
EURAUD 109
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.57 USD
En kötü işlem: -1 147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +229.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Recovery from loss..all trade by manual TP and SL.. 
İnceleme yok
2025.11.17 07:49
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 10.8% of days out of the 685 days of the signal's entire lifetime.
