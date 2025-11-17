- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
128 (75.73%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (24.26%)
En iyi işlem:
136.57 USD
En kötü işlem:
-1 147.22 USD
Brüt kâr:
1 796.56 USD (53 481 pips)
Brüt zarar:
-2 890.28 USD (51 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (229.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
390.47 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.45%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
33 gün
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
146 (86.39%)
Satış işlemleri:
23 (13.61%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-6.47 USD
Ortalama kâr:
14.04 USD
Ortalama zarar:
-70.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-139.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 651.22 USD (2)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 391.66 USD
Maksimum:
2 278.56 USD (105.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (2 217.36 USD)
Varlığa göre:
0.28% (0.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|59
|GBPUSD
|19
|AUDCHF
|18
|EURJPY
|15
|CADCHF
|14
|EURGBP
|14
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|4
|CHFJPY
|3
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCAD
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|-1K
|GBPUSD
|33
|AUDCHF
|-26
|EURJPY
|1
|CADCHF
|-267
|EURGBP
|182
|XAUUSD
|23
|EURUSD
|5
|CHFJPY
|5
|USDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|GBPCAD
|-6
|GBPAUD
|-2
|NZDCAD
|0
|AUDUSD
|-1
|GBPJPY
|1
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|GBPUSD
|3.3K
|AUDCHF
|-2.2K
|EURJPY
|-807
|CADCHF
|-24K
|EURGBP
|21K
|XAUUSD
|2.7K
|EURUSD
|580
|CHFJPY
|793
|USDJPY
|63
|NZDUSD
|131
|GBPCAD
|-806
|GBPAUD
|-311
|NZDCAD
|41
|AUDUSD
|-139
|GBPJPY
|118
|EURCHF
|-69
|USDCAD
|747
|AUDJPY
|221
|EURAUD
|109
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.57 USD
En kötü işlem: -1 147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +229.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -139.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 19
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 3
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 29
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Larson-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 15
|
XMUK-Real 3
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
Recovery from loss..all trade by manual TP and SL..
