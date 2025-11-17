SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RECOVERY
Yohanes Alex Nugroho

RECOVERY

Yohanes Alex Nugroho
0 avis
99 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -100%
FBS-Real-6
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
169
Bénéfice trades:
128 (75.73%)
Perte trades:
41 (24.26%)
Meilleure transaction:
136.57 USD
Pire transaction:
-1 147.22 USD
Bénéfice brut:
1 796.56 USD (53 481 pips)
Perte brute:
-2 890.28 USD (51 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (229.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
390.47 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
3.45%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
33 jours
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
146 (86.39%)
Courts trades:
23 (13.61%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-6.47 USD
Bénéfice moyen:
14.04 USD
Perte moyenne:
-70.49 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-139.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 651.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 391.66 USD
Maximal:
2 278.56 USD (105.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
100.00% (2 217.36 USD)
Par fonds propres:
0.28% (0.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
archived 59
GBPUSD 19
AUDCHF 18
EURJPY 15
CADCHF 14
EURGBP 14
XAUUSD 7
EURUSD 4
CHFJPY 3
USDJPY 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
GBPAUD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURCHF 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
archived -1K
GBPUSD 33
AUDCHF -26
EURJPY 1
CADCHF -267
EURGBP 182
XAUUSD 23
EURUSD 5
CHFJPY 5
USDJPY 0
NZDUSD 1
GBPCAD -6
GBPAUD -2
NZDCAD 0
AUDUSD -1
GBPJPY 1
EURCHF -1
USDCAD 5
AUDJPY 1
EURAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
archived 0
GBPUSD 3.3K
AUDCHF -2.2K
EURJPY -807
CADCHF -24K
EURGBP 21K
XAUUSD 2.7K
EURUSD 580
CHFJPY 793
USDJPY 63
NZDUSD 131
GBPCAD -806
GBPAUD -311
NZDCAD 41
AUDUSD -139
GBPJPY 118
EURCHF -69
USDCAD 747
AUDJPY 221
EURAUD 109
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +136.57 USD
Pire transaction: -1 147 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +229.79 USD
Perte consécutive maximale: -139.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 19
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Ava-Real 3
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Larson-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 15
XMUK-Real 3
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
268 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Recovery from loss..all trade by manual TP and SL.. 
Aucun avis
2025.11.17 07:49
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 10.8% of days out of the 685 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire