SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RECOVERY
Yohanes Alex Nugroho

RECOVERY

Yohanes Alex Nugroho
0 recensioni
99 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -100%
FBS-Real-6
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
128 (75.73%)
Loss Trade:
41 (24.26%)
Best Trade:
136.57 USD
Worst Trade:
-1 147.22 USD
Profitto lordo:
1 796.56 USD (53 481 pips)
Perdita lorda:
-2 890.28 USD (51 742 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (229.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
390.47 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
3.45%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
33 giorni
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
146 (86.39%)
Short Trade:
23 (13.61%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-6.47 USD
Profitto medio:
14.04 USD
Perdita media:
-70.49 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-139.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 651.22 USD (2)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 391.66 USD
Massimale:
2 278.56 USD (105.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (2 217.36 USD)
Per equità:
0.28% (0.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 59
GBPUSD 19
AUDCHF 18
EURJPY 15
CADCHF 14
EURGBP 14
XAUUSD 7
EURUSD 4
CHFJPY 3
USDJPY 2
NZDUSD 2
GBPCAD 2
GBPAUD 2
NZDCAD 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURCHF 1
USDCAD 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived -1K
GBPUSD 33
AUDCHF -26
EURJPY 1
CADCHF -267
EURGBP 182
XAUUSD 23
EURUSD 5
CHFJPY 5
USDJPY 0
NZDUSD 1
GBPCAD -6
GBPAUD -2
NZDCAD 0
AUDUSD -1
GBPJPY 1
EURCHF -1
USDCAD 5
AUDJPY 1
EURAUD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
GBPUSD 3.3K
AUDCHF -2.2K
EURJPY -807
CADCHF -24K
EURGBP 21K
XAUUSD 2.7K
EURUSD 580
CHFJPY 793
USDJPY 63
NZDUSD 131
GBPCAD -806
GBPAUD -311
NZDCAD 41
AUDUSD -139
GBPJPY 118
EURCHF -69
USDCAD 747
AUDJPY 221
EURAUD 109
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.57 USD
Worst Trade: -1 147 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +229.79 USD
Massima perdita consecutiva: -139.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real8
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
OctaFX-Real
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
YuloTrading-Live
0.00 × 19
FXPIG-LIVE
0.00 × 3
UniverseWheel-Live
0.00 × 29
Ava-Real 3
0.00 × 2
FXCC-Live
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Larson-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 15
XMUK-Real 3
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
268 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Recovery from loss..all trade by manual TP and SL.. 
Non ci sono recensioni
2025.11.17 09:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 07:49
Trading operations on the account were performed for only 74 days. This comprises 10.8% of days out of the 685 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati