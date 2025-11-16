- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 178
Kârla kapanan işlemler:
993 (84.29%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (15.70%)
En iyi işlem:
238.45 USD
En kötü işlem:
-506.76 USD
Brüt kâr:
18 644.76 USD (11 431 116 pips)
Brüt zarar:
-13 762.41 USD (414 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (1 094.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 152.59 USD (30)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
578 (49.07%)
Satış işlemleri:
600 (50.93%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
4.14 USD
Ortalama kâr:
18.78 USD
Ortalama zarar:
-74.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-380.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-506.76 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.42%
Yıllık tahmin:
-5.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
2 713.14 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (2 717.75 USD)
Varlığa göre:
0.06% (120.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|501
|GBPAUD
|342
|EURAUD
|209
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|6.9K
|GBPAUD
|4.5K
|EURAUD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|12K
|GBPAUD
|-57K
|EURAUD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.45 USD
En kötü işlem: -507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 094.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -380.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
