Ansar Ali

Kuwai dude1

Ansar Ali
0 inceleme
32 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
FTMO-Server3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 178
Kârla kapanan işlemler:
993 (84.29%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (15.70%)
En iyi işlem:
238.45 USD
En kötü işlem:
-506.76 USD
Brüt kâr:
18 644.76 USD (11 431 116 pips)
Brüt zarar:
-13 762.41 USD (414 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
59 (1 094.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 152.59 USD (30)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.80
Alış işlemleri:
578 (49.07%)
Satış işlemleri:
600 (50.93%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
4.14 USD
Ortalama kâr:
18.78 USD
Ortalama zarar:
-74.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-380.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-506.76 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.42%
Yıllık tahmin:
-5.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
2 713.14 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (2 717.75 USD)
Varlığa göre:
0.06% (120.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 501
GBPAUD 342
EURAUD 209
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 6.9K
GBPAUD 4.5K
EURAUD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 12K
GBPAUD -57K
EURAUD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.45 USD
En kötü işlem: -507 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 094.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -380.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.16 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
