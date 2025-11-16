SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Kuwai dude1
Ansar Ali

Kuwai dude1

Ansar Ali
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 2%
FTMO-Server3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 178
Bénéfice trades:
993 (84.29%)
Perte trades:
185 (15.70%)
Meilleure transaction:
238.45 USD
Pire transaction:
-506.76 USD
Bénéfice brut:
18 644.76 USD (11 431 116 pips)
Perte brute:
-13 762.41 USD (414 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
59 (1 094.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 152.59 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.80
Longs trades:
578 (49.07%)
Courts trades:
600 (50.93%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
4.14 USD
Bénéfice moyen:
18.78 USD
Perte moyenne:
-74.39 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-380.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-506.76 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.42%
Prévision annuelle:
-5.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.46 USD
Maximal:
2 713.14 USD (1.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.31% (2 717.75 USD)
Par fonds propres:
0.06% (120.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 501
GBPAUD 342
EURAUD 209
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 6.9K
GBPAUD 4.5K
EURAUD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 12K
GBPAUD -57K
EURAUD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.45 USD
Pire transaction: -507 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 094.57 USD
Perte consécutive maximale: -380.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.16 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
