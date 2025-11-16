SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Kuwai dude1
Ansar Ali

Kuwai dude1

Ansar Ali
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 2%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 178
Profit Trade:
993 (84.29%)
Loss Trade:
185 (15.70%)
Best Trade:
238.45 USD
Worst Trade:
-506.76 USD
Profitto lordo:
18 644.76 USD (11 431 116 pips)
Perdita lorda:
-13 762.41 USD (414 741 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (1 094.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 152.59 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
578 (49.07%)
Short Trade:
600 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
4.14 USD
Profitto medio:
18.78 USD
Perdita media:
-74.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-380.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-506.76 USD (1)
Crescita mensile:
-0.42%
Previsione annuale:
-5.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
2 713.14 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (2 717.75 USD)
Per equità:
0.06% (120.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 501
GBPAUD 342
EURAUD 209
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 6.9K
GBPAUD 4.5K
EURAUD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 12K
GBPAUD -57K
EURAUD -40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +238.45 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 094.57 USD
Massima perdita consecutiva: -380.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.16 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
