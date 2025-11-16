- Crescita
Trade:
1 178
Profit Trade:
993 (84.29%)
Loss Trade:
185 (15.70%)
Best Trade:
238.45 USD
Worst Trade:
-506.76 USD
Profitto lordo:
18 644.76 USD (11 431 116 pips)
Perdita lorda:
-13 762.41 USD (414 741 pips)
Vincite massime consecutive:
59 (1 094.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 152.59 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
578 (49.07%)
Short Trade:
600 (50.93%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
4.14 USD
Profitto medio:
18.78 USD
Perdita media:
-74.39 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-380.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-506.76 USD (1)
Crescita mensile:
-0.42%
Previsione annuale:
-5.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
2 713.14 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (2 717.75 USD)
Per equità:
0.06% (120.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|501
|GBPAUD
|342
|EURAUD
|209
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|6.9K
|GBPAUD
|4.5K
|EURAUD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|12K
|GBPAUD
|-57K
|EURAUD
|-40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +238.45 USD
Worst Trade: -507 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 094.57 USD
Massima perdita consecutiva: -380.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
