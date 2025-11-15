SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Myfx Multiprod
LU KUEI LIEH

Myfx Multiprod

LU KUEI LIEH
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
MYFX-US01-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
122 (34.75%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (65.24%)
En iyi işlem:
1 484.90 USD
En kötü işlem:
-99.90 USD
Brüt kâr:
26 814.81 USD (270 247 pips)
Brüt zarar:
-16 271.86 USD (162 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (397.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 387.90 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
245 (69.80%)
Satış işlemleri:
106 (30.20%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
30.04 USD
Ortalama kâr:
219.79 USD
Ortalama zarar:
-71.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 252.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 252.00 USD (17)
Aylık büyüme:
23.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 051.36 USD
Maksimum:
2 642.56 USD (17.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 351
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 108K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 484.90 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +397.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 252.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MYFX-US01-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
18.50 × 2
İnceleme yok
