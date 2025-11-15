- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
122 (34.75%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (65.24%)
En iyi işlem:
1 484.90 USD
En kötü işlem:
-99.90 USD
Brüt kâr:
26 814.81 USD (270 247 pips)
Brüt zarar:
-16 271.86 USD (162 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (397.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 387.90 USD (3)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
245 (69.80%)
Satış işlemleri:
106 (30.20%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
30.04 USD
Ortalama kâr:
219.79 USD
Ortalama zarar:
-71.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 252.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 252.00 USD (17)
Aylık büyüme:
23.50%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 051.36 USD
Maksimum:
2 642.56 USD (17.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|351
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|108K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 484.90 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +397.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 252.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MYFX-US01-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok