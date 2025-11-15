- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
351
Profit Trade:
122 (34.75%)
Loss Trade:
229 (65.24%)
Best Trade:
1 484.90 USD
Worst Trade:
-99.90 USD
Profitto lordo:
26 814.81 USD (270 247 pips)
Perdita lorda:
-16 271.86 USD (162 279 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (397.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 387.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
245 (69.80%)
Short Trade:
106 (30.20%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
30.04 USD
Profitto medio:
219.79 USD
Perdita media:
-71.06 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 252.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 252.00 USD (17)
Crescita mensile:
23.50%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 051.36 USD
Massimale:
2 642.56 USD (17.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|351
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|108K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 484.90 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +397.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 252.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MYFX-US01-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|18.50 × 2
