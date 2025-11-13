SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DIMON
Maxim Ishmaev

DIMON

Maxim Ishmaev
0 inceleme
133 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
RoboForex-Prime
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
749
Kârla kapanan işlemler:
436 (58.21%)
Zararla kapanan işlemler:
313 (41.79%)
En iyi işlem:
81.72 USD
En kötü işlem:
-53.57 USD
Brüt kâr:
1 554.29 USD (81 850 pips)
Brüt zarar:
-1 569.85 USD (65 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (147.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.05 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
449 (59.95%)
Satış işlemleri:
300 (40.05%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-5.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-101.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.59 USD (12)
Aylık büyüme:
44.37%
Yıllık tahmin:
538.33%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.52 USD
Maksimum:
358.52 USD (55.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.89% (358.52 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 739
EURUSD 9
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31
EURUSD -42
XAGUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
EURUSD -864
XAGUSD -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.72 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +147.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.70 × 20
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
33 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.13 03:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol