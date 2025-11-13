- Büyüme
İşlemler:
749
Kârla kapanan işlemler:
436 (58.21%)
Zararla kapanan işlemler:
313 (41.79%)
En iyi işlem:
81.72 USD
En kötü işlem:
-53.57 USD
Brüt kâr:
1 554.29 USD (81 850 pips)
Brüt zarar:
-1 569.85 USD (65 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (147.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.05 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
449 (59.95%)
Satış işlemleri:
300 (40.05%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
3.56 USD
Ortalama zarar:
-5.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-101.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.59 USD (12)
Aylık büyüme:
44.37%
Yıllık tahmin:
538.33%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.52 USD
Maksimum:
358.52 USD (55.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.89% (358.52 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|739
|EURUSD
|9
|XAGUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|-42
|XAGUSD
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|-864
|XAGUSD
|-84
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.72 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +147.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.70 × 20
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
