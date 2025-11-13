- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
436 (58.21%)
Loss Trade:
313 (41.79%)
Best Trade:
81.72 USD
Worst Trade:
-53.57 USD
Profitto lordo:
1 554.29 USD (81 850 pips)
Perdita lorda:
-1 569.85 USD (65 564 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (147.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.05 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
449 (59.95%)
Short Trade:
300 (40.05%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-5.02 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-101.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.59 USD (12)
Crescita mensile:
44.37%
Previsione annuale:
538.33%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.52 USD
Massimale:
358.52 USD (55.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.89% (358.52 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|739
|EURUSD
|9
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|31
|EURUSD
|-42
|XAGUSD
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|EURUSD
|-864
|XAGUSD
|-84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.72 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +147.05 USD
Massima perdita consecutiva: -101.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.70 × 20
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
33 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni