SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DIMON
Maxim Ishmaev

DIMON

Maxim Ishmaev
0 recensioni
133 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -3%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
436 (58.21%)
Loss Trade:
313 (41.79%)
Best Trade:
81.72 USD
Worst Trade:
-53.57 USD
Profitto lordo:
1 554.29 USD (81 850 pips)
Perdita lorda:
-1 569.85 USD (65 564 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (147.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
147.05 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
449 (59.95%)
Short Trade:
300 (40.05%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-5.02 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-101.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.59 USD (12)
Crescita mensile:
44.37%
Previsione annuale:
538.33%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.52 USD
Massimale:
358.52 USD (55.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.89% (358.52 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 739
EURUSD 9
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 31
EURUSD -42
XAGUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
EURUSD -864
XAGUSD -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.72 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +147.05 USD
Massima perdita consecutiva: -101.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.70 × 20
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
33 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.13 03:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati