Maxim Ishmaev

DIMON

Maxim Ishmaev
0 avis
133 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -3%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
749
Bénéfice trades:
436 (58.21%)
Perte trades:
313 (41.79%)
Meilleure transaction:
81.72 USD
Pire transaction:
-53.57 USD
Bénéfice brut:
1 554.29 USD (81 850 pips)
Perte brute:
-1 569.85 USD (65 564 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (147.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.05 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
449 (59.95%)
Courts trades:
300 (40.05%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-5.02 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-101.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.59 USD (12)
Croissance mensuelle:
44.37%
Prévision annuelle:
538.33%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
193.52 USD
Maximal:
358.52 USD (55.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.89% (358.52 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 739
EURUSD 9
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 31
EURUSD -42
XAGUSD -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
EURUSD -864
XAGUSD -84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.72 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +147.05 USD
Perte consécutive maximale: -101.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.70 × 20
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
33 plus...
Aucun avis
2025.11.13 03:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.13 03:01
A large drawdown may occur on the account again
