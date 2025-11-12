- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
94 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (8.74%)
En iyi işlem:
17 957.71 AUD
En kötü işlem:
-5 289.47 AUD
Brüt kâr:
247 051.99 AUD (267 023 pips)
Brüt zarar:
-16 118.07 AUD (31 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (129 525.20 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
129 525.20 AUD (33)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.08%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
32.43
Alış işlemleri:
91 (88.35%)
Satış işlemleri:
12 (11.65%)
Kâr faktörü:
15.33
Beklenen getiri:
2 242.08 AUD
Ortalama kâr:
2 628.21 AUD
Ortalama zarar:
-1 790.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7 120.04 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 120.04 AUD (2)
Aylık büyüme:
97.77%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
7 120.04 AUD (3.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.
|92
|CrudeOIL.
|6
|CrudeOIL
|3
|GOLDAUD
|1
|SILVER.
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.
|176K
|CrudeOIL.
|-772
|CrudeOIL
|163
|GOLDAUD
|30
|SILVER.
|126
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.
|234K
|CrudeOIL.
|-5.9K
|CrudeOIL
|6.9K
|GOLDAUD
|3.8K
|SILVER.
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 957.71 AUD
En kötü işlem: -5 289 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +129 525.20 AUD
Maksimum ardışık zarar: -7 120.04 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForTrade-Real01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
