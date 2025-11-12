SinyallerBölümler
Vyacheslav Izvarin

PAMM 51

Vyacheslav Izvarin
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
0%
ForTrade-Real01
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
94 (91.26%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (8.74%)
En iyi işlem:
17 957.71 AUD
En kötü işlem:
-5 289.47 AUD
Brüt kâr:
247 051.99 AUD (267 023 pips)
Brüt zarar:
-16 118.07 AUD (31 238 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (129 525.20 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
129 525.20 AUD (33)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
27.08%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
32.43
Alış işlemleri:
91 (88.35%)
Satış işlemleri:
12 (11.65%)
Kâr faktörü:
15.33
Beklenen getiri:
2 242.08 AUD
Ortalama kâr:
2 628.21 AUD
Ortalama zarar:
-1 790.90 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7 120.04 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 120.04 AUD (2)
Aylık büyüme:
97.77%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 AUD
Maksimum:
7 120.04 AUD (3.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD. 92
CrudeOIL. 6
CrudeOIL 3
GOLDAUD 1
SILVER. 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD. 176K
CrudeOIL. -772
CrudeOIL 163
GOLDAUD 30
SILVER. 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD. 234K
CrudeOIL. -5.9K
CrudeOIL 6.9K
GOLDAUD 3.8K
SILVER. 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 957.71 AUD
En kötü işlem: -5 289 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +129 525.20 AUD
Maksimum ardışık zarar: -7 120.04 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForTrade-Real01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.12 18:31
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.3% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.52% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
