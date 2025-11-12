SignauxSections
Vyacheslav Izvarin

PAMM 51

Vyacheslav Izvarin
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
0%
ForTrade-Real01
1:20
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
94 (91.26%)
Perte trades:
9 (8.74%)
Meilleure transaction:
17 957.71 AUD
Pire transaction:
-5 289.47 AUD
Bénéfice brut:
247 051.99 AUD (267 023 pips)
Perte brute:
-16 118.07 AUD (31 238 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (129 525.20 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
129 525.20 AUD (33)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.08%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
32.43
Longs trades:
91 (88.35%)
Courts trades:
12 (11.65%)
Facteur de profit:
15.33
Rendement attendu:
2 242.08 AUD
Bénéfice moyen:
2 628.21 AUD
Perte moyenne:
-1 790.90 AUD
Pertes consécutives maximales:
2 (-7 120.04 AUD)
Perte consécutive maximale:
-7 120.04 AUD (2)
Croissance mensuelle:
97.77%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
7 120.04 AUD (3.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD. 92
CrudeOIL. 6
CrudeOIL 3
GOLDAUD 1
SILVER. 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD. 176K
CrudeOIL. -772
CrudeOIL 163
GOLDAUD 30
SILVER. 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD. 234K
CrudeOIL. -5.9K
CrudeOIL 6.9K
GOLDAUD 3.8K
SILVER. 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 957.71 AUD
Pire transaction: -5 289 AUD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +129 525.20 AUD
Perte consécutive maximale: -7 120.04 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForTrade-Real01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.12 18:31
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.3% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.52% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.