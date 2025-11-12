- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
103
Profit Trade:
94 (91.26%)
Loss Trade:
9 (8.74%)
Best Trade:
17 957.71 AUD
Worst Trade:
-5 289.47 AUD
Profitto lordo:
247 051.99 AUD (267 023 pips)
Perdita lorda:
-16 118.07 AUD (31 238 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (129 525.20 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
129 525.20 AUD (33)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.11%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
32.43
Long Trade:
91 (88.35%)
Short Trade:
12 (11.65%)
Fattore di profitto:
15.33
Profitto previsto:
2 242.08 AUD
Profitto medio:
2 628.21 AUD
Perdita media:
-1 790.90 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-7 120.04 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-7 120.04 AUD (2)
Crescita mensile:
97.77%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
7 120.04 AUD (3.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD.
|92
|CrudeOIL.
|6
|CrudeOIL
|3
|GOLDAUD
|1
|SILVER.
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD.
|176K
|CrudeOIL.
|-772
|CrudeOIL
|163
|GOLDAUD
|30
|SILVER.
|126
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD.
|234K
|CrudeOIL.
|-5.9K
|CrudeOIL
|6.9K
|GOLDAUD
|3.8K
|SILVER.
|1.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17 957.71 AUD
Worst Trade: -5 289 AUD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +129 525.20 AUD
Massima perdita consecutiva: -7 120.04 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForTrade-Real01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
