Vyacheslav Izvarin

PAMM 51

Vyacheslav Izvarin
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
0%
ForTrade-Real01
1:20
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
103
Profit Trade:
94 (91.26%)
Loss Trade:
9 (8.74%)
Best Trade:
17 957.71 AUD
Worst Trade:
-5 289.47 AUD
Profitto lordo:
247 051.99 AUD (267 023 pips)
Perdita lorda:
-16 118.07 AUD (31 238 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (129 525.20 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
129 525.20 AUD (33)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
27.11%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
32.43
Long Trade:
91 (88.35%)
Short Trade:
12 (11.65%)
Fattore di profitto:
15.33
Profitto previsto:
2 242.08 AUD
Profitto medio:
2 628.21 AUD
Perdita media:
-1 790.90 AUD
Massime perdite consecutive:
2 (-7 120.04 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-7 120.04 AUD (2)
Crescita mensile:
97.77%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
7 120.04 AUD (3.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Per equità:
0.00% (0.00 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD. 92
CrudeOIL. 6
CrudeOIL 3
GOLDAUD 1
SILVER. 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD. 176K
CrudeOIL. -772
CrudeOIL 163
GOLDAUD 30
SILVER. 126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD. 234K
CrudeOIL. -5.9K
CrudeOIL 6.9K
GOLDAUD 3.8K
SILVER. 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 957.71 AUD
Worst Trade: -5 289 AUD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +129 525.20 AUD
Massima perdita consecutiva: -7 120.04 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForTrade-Real01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.12 18:31
Trading operations on the account were performed for only 37 days. This comprises 9.3% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 18:31
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.52% of days out of the 398 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.