İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
505 (64.82%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (35.17%)
En iyi işlem:
3 667.92 USD
En kötü işlem:
-9 370.48 USD
Brüt kâr:
72 377.15 USD (349 254 pips)
Brüt zarar:
-89 114.44 USD (219 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 262.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 667.92 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.58%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
371 (47.63%)
Satış işlemleri:
408 (52.37%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-21.49 USD
Ortalama kâr:
143.32 USD
Ortalama zarar:
-325.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-44.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 051.97 USD (2)
Aylık büyüme:
2.16%
Yıllık tahmin:
26.20%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 283.00 USD
Maksimum:
32 272.97 USD (358.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.25% (32 272.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|411
|GBPUSD
|91
|USDNOK
|74
|USDJPY
|72
|USDCAD
|53
|EURGBP
|24
|XAUUSD
|19
|AUDUSD
|19
|USDSGD
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|-2K
|USDNOK
|-10K
|USDJPY
|736
|USDCAD
|-2.4K
|EURGBP
|200
|XAUUSD
|158
|AUDUSD
|-162
|USDSGD
|-1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|7.1K
|USDNOK
|-22K
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|237
|EURGBP
|908
|XAUUSD
|149K
|AUDUSD
|-10
|USDSGD
|-248
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 667.92 USD
En kötü işlem: -9 370 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 262.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-Real12
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.07 × 14
|
ICMarkets-Live17
|0.21 × 14
|
Pepperstone-Edge12
|0.22 × 51
|
EightcapLtd-Real-4
|0.24 × 78
|
Dukascopy-LIVE-1
|0.87 × 1220
|
Dukascopy-live-1
|1.03 × 2007
|
Weltrade-Live
|1.49 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|1.88 × 139
|
Exness-Real17
|1.98 × 158
|
AdmiralsGroup-Live3
|3.36 × 33
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.79 × 100
|
IFCMarkets-Real
|4.00 × 1
|
FBS-Real-2
|5.75 × 4
|
GQCapital-Live
|7.05 × 144
|
XMGlobal-Real 41
|7.58 × 59
|
RoboForex-Prime
|11.23 × 43
