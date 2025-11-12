SinyallerBölümler
Lingli Kong

MySignal

Lingli Kong
0 inceleme
373 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2018 -16%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
505 (64.82%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (35.17%)
En iyi işlem:
3 667.92 USD
En kötü işlem:
-9 370.48 USD
Brüt kâr:
72 377.15 USD (349 254 pips)
Brüt zarar:
-89 114.44 USD (219 640 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 262.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 667.92 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.58%
En son işlem:
34 dakika önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
371 (47.63%)
Satış işlemleri:
408 (52.37%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-21.49 USD
Ortalama kâr:
143.32 USD
Ortalama zarar:
-325.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-44.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13 051.97 USD (2)
Aylık büyüme:
2.16%
Yıllık tahmin:
26.20%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24 283.00 USD
Maksimum:
32 272.97 USD (358.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.25% (32 272.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 411
GBPUSD 91
USDNOK 74
USDJPY 72
USDCAD 53
EURGBP 24
XAUUSD 19
AUDUSD 19
USDSGD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -1.4K
GBPUSD -2K
USDNOK -10K
USDJPY 736
USDCAD -2.4K
EURGBP 200
XAUUSD 158
AUDUSD -162
USDSGD -1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.8K
GBPUSD 7.1K
USDNOK -22K
USDJPY 1.4K
USDCAD 237
EURGBP 908
XAUUSD 149K
AUDUSD -10
USDSGD -248
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 667.92 USD
En kötü işlem: -9 370 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 262.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-Real12
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.07 × 14
ICMarkets-Live17
0.21 × 14
Pepperstone-Edge12
0.22 × 51
EightcapLtd-Real-4
0.24 × 78
Dukascopy-LIVE-1
0.87 × 1220
Dukascopy-live-1
1.03 × 2007
Weltrade-Live
1.49 × 208
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 139
Exness-Real17
1.98 × 158
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.79 × 100
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
FBS-Real-2
5.75 × 4
GQCapital-Live
7.05 × 144
XMGlobal-Real 41
7.58 × 59
RoboForex-Prime
11.23 × 43
我的第一个信号
İnceleme yok
2025.11.12 09:40
Trading operations on the account were performed for only 208 days. This comprises 7.97% of days out of the 2611 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 09:40
80% of trades performed within 95 days. This comprises 3.64% of days out of the 2611 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MySignal
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
10K
USD
373
64%
779
64%
100%
0.81
-21.49
USD
38%
1:100
