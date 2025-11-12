- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
781
Profit Trade:
505 (64.66%)
Loss Trade:
276 (35.34%)
Best Trade:
3 667.92 USD
Worst Trade:
-9 370.48 USD
Profitto lordo:
72 377.15 USD (349 254 pips)
Perdita lorda:
-89 119.10 USD (219 860 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 262.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 667.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.58%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
371 (47.50%)
Short Trade:
410 (52.50%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-21.44 USD
Profitto medio:
143.32 USD
Perdita media:
-322.90 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-44.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 051.97 USD (2)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.63%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 283.00 USD
Massimale:
32 272.97 USD (358.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.25% (32 272.97 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|411
|GBPUSD
|93
|USDNOK
|74
|USDJPY
|72
|USDCAD
|53
|EURGBP
|24
|XAUUSD
|19
|AUDUSD
|19
|USDSGD
|16
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|-2K
|USDNOK
|-10K
|USDJPY
|736
|USDCAD
|-2.4K
|EURGBP
|200
|XAUUSD
|158
|AUDUSD
|-162
|USDSGD
|-1.6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.8K
|GBPUSD
|6.9K
|USDNOK
|-22K
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|237
|EURGBP
|908
|XAUUSD
|149K
|AUDUSD
|-10
|USDSGD
|-248
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 667.92 USD
Worst Trade: -9 370 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 262.40 USD
Massima perdita consecutiva: -44.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
