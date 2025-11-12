SegnaliSezioni
Lingli Kong

MySignal

Lingli Kong
0 recensioni
373 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2018 -16%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
781
Profit Trade:
505 (64.66%)
Loss Trade:
276 (35.34%)
Best Trade:
3 667.92 USD
Worst Trade:
-9 370.48 USD
Profitto lordo:
72 377.15 USD (349 254 pips)
Perdita lorda:
-89 119.10 USD (219 860 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 262.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 667.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.58%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
371 (47.50%)
Short Trade:
410 (52.50%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-21.44 USD
Profitto medio:
143.32 USD
Perdita media:
-322.90 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-44.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 051.97 USD (2)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.63%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24 283.00 USD
Massimale:
32 272.97 USD (358.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.25% (32 272.97 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 411
GBPUSD 93
USDNOK 74
USDJPY 72
USDCAD 53
EURGBP 24
XAUUSD 19
AUDUSD 19
USDSGD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.4K
GBPUSD -2K
USDNOK -10K
USDJPY 736
USDCAD -2.4K
EURGBP 200
XAUUSD 158
AUDUSD -162
USDSGD -1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.8K
GBPUSD 6.9K
USDNOK -22K
USDJPY 1.4K
USDCAD 237
EURGBP 908
XAUUSD 149K
AUDUSD -10
USDSGD -248
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 667.92 USD
Worst Trade: -9 370 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 262.40 USD
Massima perdita consecutiva: -44.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-Real12
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.07 × 14
ICMarkets-Live17
0.21 × 14
Pepperstone-Edge12
0.22 × 51
EightcapLtd-Real-4
0.24 × 78
Dukascopy-LIVE-1
0.87 × 1220
Dukascopy-live-1
1.03 × 2007
Weltrade-Live
1.49 × 208
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 139
Exness-Real17
1.98 × 158
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.79 × 100
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
FBS-Real-2
5.75 × 4
GQCapital-Live
7.05 × 144
XMGlobal-Real 41
7.58 × 59
RoboForex-Prime
11.23 × 43
我的第一个信号
Non ci sono recensioni
2025.11.12 09:40
Trading operations on the account were performed for only 208 days. This comprises 7.97% of days out of the 2611 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 09:40
80% of trades performed within 95 days. This comprises 3.64% of days out of the 2611 days of the signal's entire lifetime.
