Lingli Kong

MySignal

Lingli Kong
0 avis
373 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2018 -16%
Dukascopy-live-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
779
Bénéfice trades:
505 (64.82%)
Perte trades:
274 (35.17%)
Meilleure transaction:
3 667.92 USD
Pire transaction:
-9 370.48 USD
Bénéfice brut:
72 377.15 USD (349 254 pips)
Perte brute:
-89 114.44 USD (219 640 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 262.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 667.92 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.58%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.52
Longs trades:
371 (47.63%)
Courts trades:
408 (52.37%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-21.49 USD
Bénéfice moyen:
143.32 USD
Perte moyenne:
-325.24 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-44.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-13 051.97 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.16%
Prévision annuelle:
26.20%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24 283.00 USD
Maximal:
32 272.97 USD (358.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.25% (32 272.97 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 411
GBPUSD 91
USDNOK 74
USDJPY 72
USDCAD 53
EURGBP 24
XAUUSD 19
AUDUSD 19
USDSGD 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -1.4K
GBPUSD -2K
USDNOK -10K
USDJPY 736
USDCAD -2.4K
EURGBP 200
XAUUSD 158
AUDUSD -162
USDSGD -1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.8K
GBPUSD 7.1K
USDNOK -22K
USDJPY 1.4K
USDCAD 237
EURGBP 908
XAUUSD 149K
AUDUSD -10
USDSGD -248
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 667.92 USD
Pire transaction: -9 370 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 262.40 USD
Perte consécutive maximale: -44.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-Real12
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.07 × 14
ICMarkets-Live17
0.21 × 14
Pepperstone-Edge12
0.22 × 51
EightcapLtd-Real-4
0.24 × 78
Dukascopy-LIVE-1
0.87 × 1220
Dukascopy-live-1
1.03 × 2007
Weltrade-Live
1.49 × 208
ICMarketsSC-Live16
1.88 × 139
Exness-Real17
1.98 × 158
AdmiralsGroup-Live3
3.36 × 33
AdmiralMarkets-Live3
3.79 × 100
IFCMarkets-Real
4.00 × 1
FBS-Real-2
5.75 × 4
GQCapital-Live
7.05 × 144
XMGlobal-Real 41
7.58 × 59
RoboForex-Prime
11.23 × 43
我的第一个信号
Aucun avis
2025.11.12 09:40
Trading operations on the account were performed for only 208 days. This comprises 7.97% of days out of the 2611 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 09:40
80% of trades performed within 95 days. This comprises 3.64% of days out of the 2611 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.