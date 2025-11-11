SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SlowUp2
chao hua

SlowUp2

chao hua
0 inceleme
129 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
3%
Exness-Real6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
22 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (26.67%)
En iyi işlem:
43.84 USD
En kötü işlem:
-61.27 USD
Brüt kâr:
522.61 USD (8 194 pips)
Brüt zarar:
-371.26 USD (5 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (113.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
18 (60.00%)
Satış işlemleri:
12 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
5.05 USD
Ortalama kâr:
23.76 USD
Ortalama zarar:
-46.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.40 USD (2)
Aylık büyüme:
3.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.51 USD
Maksimum:
79.43 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.71% (79.43 USD)
Varlığa göre:
0.50% (24.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 27
EURJPYm 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm 155
EURJPYm -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm 2.3K
EURJPYm -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.84 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +113.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Slow_uo
İnceleme yok
2025.11.20 02:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 02:39
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.45% of days out of the 898 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.89% of days out of the 898 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.56% of days out of 898 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 15:50
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.01% of days out of the 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.56% of days out of the 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
