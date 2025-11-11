- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
22 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (26.67%)
En iyi işlem:
43.84 USD
En kötü işlem:
-61.27 USD
Brüt kâr:
522.61 USD (8 194 pips)
Brüt zarar:
-371.26 USD (5 927 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (113.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.13%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.91
Alış işlemleri:
18 (60.00%)
Satış işlemleri:
12 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
5.05 USD
Ortalama kâr:
23.76 USD
Ortalama zarar:
-46.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-61.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-61.40 USD (2)
Aylık büyüme:
3.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.51 USD
Maksimum:
79.43 USD (1.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.71% (79.43 USD)
Varlığa göre:
0.50% (24.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|27
|EURJPYm
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYm
|155
|EURJPYm
|-4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|-64
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.84 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +113.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -61.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Slow_uo
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
129
100%
30
73%
24%
1.40
5.05
USD
USD
2%
1:500