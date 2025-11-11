SegnaliSezioni
chao hua

SlowUp2

chao hua
0 recensioni
129 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
3%
Exness-Real6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
22 (73.33%)
Loss Trade:
8 (26.67%)
Best Trade:
43.84 USD
Worst Trade:
-61.27 USD
Profitto lordo:
522.61 USD (8 194 pips)
Perdita lorda:
-371.26 USD (5 927 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (113.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
18 (60.00%)
Short Trade:
12 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
5.05 USD
Profitto medio:
23.76 USD
Perdita media:
-46.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-61.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.40 USD (2)
Crescita mensile:
3.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.51 USD
Massimale:
79.43 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.71% (79.43 USD)
Per equità:
0.50% (24.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 27
EURJPYm 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 155
EURJPYm -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm 2.3K
EURJPYm -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.84 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +113.66 USD
Massima perdita consecutiva: -61.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Slow_uo
Non ci sono recensioni
2025.11.20 02:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 02:39
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 1.45% of days out of the 898 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.89% of days out of the 898 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.56% of days out of 898 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.12 09:40
Share of trading days is too low
2025.11.12 09:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 15:50
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.01% of days out of the 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
80% of trades performed within 5 days. This comprises 0.56% of days out of the 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 15:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
