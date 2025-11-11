- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
22 (73.33%)
Loss Trade:
8 (26.67%)
Best Trade:
43.84 USD
Worst Trade:
-61.27 USD
Profitto lordo:
522.61 USD (8 194 pips)
Perdita lorda:
-371.26 USD (5 927 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (113.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.91
Long Trade:
18 (60.00%)
Short Trade:
12 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
5.05 USD
Profitto medio:
23.76 USD
Perdita media:
-46.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-61.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.40 USD (2)
Crescita mensile:
3.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.51 USD
Massimale:
79.43 USD (1.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.71% (79.43 USD)
Per equità:
0.50% (24.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|27
|EURJPYm
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|155
|EURJPYm
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|2.3K
|EURJPYm
|-64
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.84 USD
Worst Trade: -61 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +113.66 USD
Massima perdita consecutiva: -61.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Slow_uo
Non ci sono recensioni
