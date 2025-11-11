SinyallerBölümler
Gennady Filimonov

Stoch EA

Gennady Filimonov
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
315
Kârla kapanan işlemler:
196 (62.22%)
Zararla kapanan işlemler:
119 (37.78%)
En iyi işlem:
23.09 USD
En kötü işlem:
-32.33 USD
Brüt kâr:
460.28 USD (35 919 pips)
Brüt zarar:
-343.64 USD (29 029 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (21.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.78 USD (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.39%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.49
Alış işlemleri:
134 (42.54%)
Satış işlemleri:
181 (57.46%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-2.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-12.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.06 USD (6)
Aylık büyüme:
7.49%
Yıllık tahmin:
90.86%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.99 USD
Maksimum:
78.06 USD (28.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.44% (78.06 USD)
Varlığa göre:
0.03% (0.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 218
EURGBP 66
GBPUSD 10
EURUSD 8
EURCAD 6
GBPCAD 4
NZDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 117
EURGBP -9
GBPUSD -4
EURUSD -9
EURCAD 11
GBPCAD 2
NZDJPY 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3K
EURGBP 1.5K
GBPUSD -293
EURUSD -675
EURCAD 1.6K
GBPCAD 386
NZDJPY 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.09 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-ECN Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Automatic trend trading. Martingale at drawdown
İnceleme yok
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.56% of days out of 329 days of the signal's entire lifetime.
