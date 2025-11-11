SegnaliSezioni
Gennady Filimonov

Stoch EA

Gennady Filimonov
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 54%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
315
Profit Trade:
196 (62.22%)
Loss Trade:
119 (37.78%)
Best Trade:
23.09 USD
Worst Trade:
-32.33 USD
Profitto lordo:
460.28 USD (35 919 pips)
Perdita lorda:
-343.64 USD (29 029 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (21.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.78 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.39%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.49
Long Trade:
134 (42.54%)
Short Trade:
181 (57.46%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-2.89 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.06 USD (6)
Crescita mensile:
7.49%
Previsione annuale:
90.86%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.99 USD
Massimale:
78.06 USD (28.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.44% (78.06 USD)
Per equità:
0.03% (0.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 218
EURGBP 66
GBPUSD 10
EURUSD 8
EURCAD 6
GBPCAD 4
NZDJPY 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 117
EURGBP -9
GBPUSD -4
EURUSD -9
EURCAD 11
GBPCAD 2
NZDJPY 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3K
EURGBP 1.5K
GBPUSD -293
EURUSD -675
EURCAD 1.6K
GBPCAD 386
NZDJPY 1.5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.09 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +21.15 USD
Massima perdita consecutiva: -12.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-ECN Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Automatic trend trading. Martingale at drawdown
Non ci sono recensioni
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.56% of days out of 329 days of the signal's entire lifetime.
