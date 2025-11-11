SignauxSections
Gennady Filimonov

Stoch EA

Gennady Filimonov
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 54%
FXOpenEU-ECN Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
315
Bénéfice trades:
196 (62.22%)
Perte trades:
119 (37.78%)
Meilleure transaction:
23.09 USD
Pire transaction:
-32.33 USD
Bénéfice brut:
460.28 USD (35 919 pips)
Perte brute:
-343.64 USD (29 029 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (21.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.78 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.39%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.49
Longs trades:
134 (42.54%)
Courts trades:
181 (57.46%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
2.35 USD
Perte moyenne:
-2.89 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-12.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-78.06 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.49%
Prévision annuelle:
90.86%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.99 USD
Maximal:
78.06 USD (28.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.44% (78.06 USD)
Par fonds propres:
0.03% (0.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 218
EURGBP 66
GBPUSD 10
EURUSD 8
EURCAD 6
GBPCAD 4
NZDJPY 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 117
EURGBP -9
GBPUSD -4
EURUSD -9
EURCAD 11
GBPCAD 2
NZDJPY 9
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3K
EURGBP 1.5K
GBPUSD -293
EURUSD -675
EURCAD 1.6K
GBPCAD 386
NZDJPY 1.5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.09 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +21.15 USD
Perte consécutive maximale: -12.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-ECN Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Automatic trend trading. Martingale at drawdown
Aucun avis
2025.11.11 06:20
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.56% of days out of 329 days of the signal's entire lifetime.
