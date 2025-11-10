- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
994
Kârla kapanan işlemler:
776 (78.06%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (21.93%)
En iyi işlem:
34.31 GBP
En kötü işlem:
-31.06 GBP
Brüt kâr:
2 419.23 GBP (176 385 pips)
Brüt zarar:
-823.63 GBP (49 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (35.50 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
292.63 GBP (16)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.43%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.40
Alış işlemleri:
512 (51.51%)
Satış işlemleri:
482 (48.49%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
1.61 GBP
Ortalama kâr:
3.12 GBP
Ortalama zarar:
-3.78 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.27 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-82.19 GBP (4)
Aylık büyüme:
4.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
91.69 GBP (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.00% (86.12 GBP)
Varlığa göre:
7.31% (823.37 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|126
|EURCAD+
|124
|USDCAD+
|89
|AUDUSD+
|87
|CADJPY+
|85
|NZDUSD+
|79
|NZDJPY+
|76
|NZDCAD+
|60
|USDJPY+
|57
|EURGBP+
|46
|USDCHF+
|42
|CADCHF+
|41
|NZDCHF+
|32
|GBPJPY+
|21
|CHFJPY+
|19
|EURCHF+
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY+
|361
|EURCAD+
|259
|USDCAD+
|108
|AUDUSD+
|178
|CADJPY+
|154
|NZDUSD+
|118
|NZDJPY+
|65
|NZDCAD+
|144
|USDJPY+
|60
|EURGBP+
|119
|USDCHF+
|98
|CADCHF+
|104
|NZDCHF+
|52
|GBPJPY+
|195
|CHFJPY+
|26
|EURCHF+
|18
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY+
|29K
|EURCAD+
|12K
|USDCAD+
|7.1K
|AUDUSD+
|7.2K
|CADJPY+
|13K
|NZDUSD+
|5.7K
|NZDJPY+
|7.6K
|NZDCAD+
|6.9K
|USDJPY+
|5K
|EURGBP+
|4.8K
|USDCHF+
|3.7K
|CADCHF+
|3.6K
|NZDCHF+
|3.8K
|GBPJPY+
|15K
|CHFJPY+
|2.1K
|EURCHF+
|792
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.31 GBP
En kötü işlem: -31 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.50 GBP
Maksimum ardışık zarar: -37.27 GBP
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
24%
0
0
USD
USD
11K
GBP
GBP
13
100%
994
78%
100%
2.93
1.61
GBP
GBP
7%
1:500