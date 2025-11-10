SinyallerBölümler
Bhavin Parmar

ZooCapital Lion Algo

Bhavin Parmar
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
994
Kârla kapanan işlemler:
776 (78.06%)
Zararla kapanan işlemler:
218 (21.93%)
En iyi işlem:
34.31 GBP
En kötü işlem:
-31.06 GBP
Brüt kâr:
2 419.23 GBP (176 385 pips)
Brüt zarar:
-823.63 GBP (49 418 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (35.50 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
292.63 GBP (16)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.43%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
17.40
Alış işlemleri:
512 (51.51%)
Satış işlemleri:
482 (48.49%)
Kâr faktörü:
2.94
Beklenen getiri:
1.61 GBP
Ortalama kâr:
3.12 GBP
Ortalama zarar:
-3.78 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.27 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-82.19 GBP (4)
Aylık büyüme:
4.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
91.69 GBP (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.00% (86.12 GBP)
Varlığa göre:
7.31% (823.37 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY+ 126
EURCAD+ 124
USDCAD+ 89
AUDUSD+ 87
CADJPY+ 85
NZDUSD+ 79
NZDJPY+ 76
NZDCAD+ 60
USDJPY+ 57
EURGBP+ 46
USDCHF+ 42
CADCHF+ 41
NZDCHF+ 32
GBPJPY+ 21
CHFJPY+ 19
EURCHF+ 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY+ 361
EURCAD+ 259
USDCAD+ 108
AUDUSD+ 178
CADJPY+ 154
NZDUSD+ 118
NZDJPY+ 65
NZDCAD+ 144
USDJPY+ 60
EURGBP+ 119
USDCHF+ 98
CADCHF+ 104
NZDCHF+ 52
GBPJPY+ 195
CHFJPY+ 26
EURCHF+ 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY+ 29K
EURCAD+ 12K
USDCAD+ 7.1K
AUDUSD+ 7.2K
CADJPY+ 13K
NZDUSD+ 5.7K
NZDJPY+ 7.6K
NZDCAD+ 6.9K
USDJPY+ 5K
EURGBP+ 4.8K
USDCHF+ 3.7K
CADCHF+ 3.6K
NZDCHF+ 3.8K
GBPJPY+ 15K
CHFJPY+ 2.1K
EURCHF+ 792
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.31 GBP
En kötü işlem: -31 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.50 GBP
Maksimum ardışık zarar: -37.27 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Zoo Capital creates and develops user friendly Automated trading software

We have built our Algorithms to automatically trade in FX

Trade on autopilot and start earning up to 10% per MONTH using Copy Trade Service.

  • No purchase of licences, or software. 
  • No Investment advise
  • No managing of funds. 

You have full control, with no set up fee’s, using MQL5 copy trade service

START EARNING PASSIVE INCOME NOW

No manual trading

We have removed emotions from trading and created a rules-based algorithm. 


İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.