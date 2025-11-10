SegnaliSezioni
Bhavin Parmar

ZooCapital Lion Algo

Bhavin Parmar
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
994
Profit Trade:
776 (78.06%)
Loss Trade:
218 (21.93%)
Best Trade:
34.31 GBP
Worst Trade:
-31.06 GBP
Profitto lordo:
2 419.23 GBP (176 385 pips)
Perdita lorda:
-823.63 GBP (49 418 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (35.50 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
292.63 GBP (16)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.43%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.40
Long Trade:
512 (51.51%)
Short Trade:
482 (48.49%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
1.61 GBP
Profitto medio:
3.12 GBP
Perdita media:
-3.78 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-37.27 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-82.19 GBP (4)
Crescita mensile:
4.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
91.69 GBP (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (86.12 GBP)
Per equità:
7.21% (811.75 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY+ 126
EURCAD+ 124
USDCAD+ 89
AUDUSD+ 87
CADJPY+ 85
NZDUSD+ 79
NZDJPY+ 76
NZDCAD+ 60
USDJPY+ 57
EURGBP+ 46
USDCHF+ 42
CADCHF+ 41
NZDCHF+ 32
GBPJPY+ 21
CHFJPY+ 19
EURCHF+ 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY+ 361
EURCAD+ 259
USDCAD+ 108
AUDUSD+ 178
CADJPY+ 154
NZDUSD+ 118
NZDJPY+ 65
NZDCAD+ 144
USDJPY+ 60
EURGBP+ 119
USDCHF+ 98
CADCHF+ 104
NZDCHF+ 52
GBPJPY+ 195
CHFJPY+ 26
EURCHF+ 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY+ 29K
EURCAD+ 12K
USDCAD+ 7.1K
AUDUSD+ 7.2K
CADJPY+ 13K
NZDUSD+ 5.7K
NZDJPY+ 7.6K
NZDCAD+ 6.9K
USDJPY+ 5K
EURGBP+ 4.8K
USDCHF+ 3.7K
CADCHF+ 3.6K
NZDCHF+ 3.8K
GBPJPY+ 15K
CHFJPY+ 2.1K
EURCHF+ 792
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.31 GBP
Worst Trade: -31 GBP
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.50 GBP
Massima perdita consecutiva: -37.27 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Zoo Capital creates and develops user friendly Automated trading software

We have built our Algorithms to automatically trade in FX

Trade on autopilot and start earning up to 10% per MONTH using Copy Trade Service.

  • No purchase of licences, or software. 
  • No Investment advise
  • No managing of funds. 

You have full control, with no set up fee’s, using MQL5 copy trade service

START EARNING PASSIVE INCOME NOW

No manual trading

We have removed emotions from trading and created a rules-based algorithm. 


Non ci sono recensioni
