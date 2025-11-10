- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
994
Profit Trade:
776 (78.06%)
Loss Trade:
218 (21.93%)
Best Trade:
34.31 GBP
Worst Trade:
-31.06 GBP
Profitto lordo:
2 419.23 GBP (176 385 pips)
Perdita lorda:
-823.63 GBP (49 418 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (35.50 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
292.63 GBP (16)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.43%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
17.40
Long Trade:
512 (51.51%)
Short Trade:
482 (48.49%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
1.61 GBP
Profitto medio:
3.12 GBP
Perdita media:
-3.78 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-37.27 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-82.19 GBP (4)
Crescita mensile:
4.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
91.69 GBP (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.00% (86.12 GBP)
Per equità:
7.21% (811.75 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|126
|EURCAD+
|124
|USDCAD+
|89
|AUDUSD+
|87
|CADJPY+
|85
|NZDUSD+
|79
|NZDJPY+
|76
|NZDCAD+
|60
|USDJPY+
|57
|EURGBP+
|46
|USDCHF+
|42
|CADCHF+
|41
|NZDCHF+
|32
|GBPJPY+
|21
|CHFJPY+
|19
|EURCHF+
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY+
|361
|EURCAD+
|259
|USDCAD+
|108
|AUDUSD+
|178
|CADJPY+
|154
|NZDUSD+
|118
|NZDJPY+
|65
|NZDCAD+
|144
|USDJPY+
|60
|EURGBP+
|119
|USDCHF+
|98
|CADCHF+
|104
|NZDCHF+
|52
|GBPJPY+
|195
|CHFJPY+
|26
|EURCHF+
|18
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY+
|29K
|EURCAD+
|12K
|USDCAD+
|7.1K
|AUDUSD+
|7.2K
|CADJPY+
|13K
|NZDUSD+
|5.7K
|NZDJPY+
|7.6K
|NZDCAD+
|6.9K
|USDJPY+
|5K
|EURGBP+
|4.8K
|USDCHF+
|3.7K
|CADCHF+
|3.6K
|NZDCHF+
|3.8K
|GBPJPY+
|15K
|CHFJPY+
|2.1K
|EURCHF+
|792
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.31 GBP
Worst Trade: -31 GBP
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.50 GBP
Massima perdita consecutiva: -37.27 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Zoo Capital creates and develops user friendly Automated trading software
We have built our Algorithms to automatically trade in FX
Trade on autopilot and start earning up to 10% per MONTH using Copy Trade Service.
- No purchase of licences, or software.
- No Investment advise
- No managing of funds.
You have full control, with no set up fee’s, using MQL5 copy trade service
No manual trading
We have removed emotions from trading and created a rules-based algorithm.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
11K
GBP
GBP
13
100%
994
78%
100%
2.93
1.61
GBP
GBP
7%
1:500