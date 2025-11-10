- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
994
Bénéfice trades:
776 (78.06%)
Perte trades:
218 (21.93%)
Meilleure transaction:
34.31 GBP
Pire transaction:
-31.06 GBP
Bénéfice brut:
2 419.23 GBP (176 385 pips)
Perte brute:
-823.63 GBP (49 418 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (35.50 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
292.63 GBP (16)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.43%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.40
Longs trades:
512 (51.51%)
Courts trades:
482 (48.49%)
Facteur de profit:
2.94
Rendement attendu:
1.61 GBP
Bénéfice moyen:
3.12 GBP
Perte moyenne:
-3.78 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-37.27 GBP)
Perte consécutive maximale:
-82.19 GBP (4)
Croissance mensuelle:
4.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
91.69 GBP (1.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.00% (86.12 GBP)
Par fonds propres:
7.28% (820.28 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|126
|EURCAD+
|124
|USDCAD+
|89
|AUDUSD+
|87
|CADJPY+
|85
|NZDUSD+
|79
|NZDJPY+
|76
|NZDCAD+
|60
|USDJPY+
|57
|EURGBP+
|46
|USDCHF+
|42
|CADCHF+
|41
|NZDCHF+
|32
|GBPJPY+
|21
|CHFJPY+
|19
|EURCHF+
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURJPY+
|361
|EURCAD+
|259
|USDCAD+
|108
|AUDUSD+
|178
|CADJPY+
|154
|NZDUSD+
|118
|NZDJPY+
|65
|NZDCAD+
|144
|USDJPY+
|60
|EURGBP+
|119
|USDCHF+
|98
|CADCHF+
|104
|NZDCHF+
|52
|GBPJPY+
|195
|CHFJPY+
|26
|EURCHF+
|18
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURJPY+
|29K
|EURCAD+
|12K
|USDCAD+
|7.1K
|AUDUSD+
|7.2K
|CADJPY+
|13K
|NZDUSD+
|5.7K
|NZDJPY+
|7.6K
|NZDCAD+
|6.9K
|USDJPY+
|5K
|EURGBP+
|4.8K
|USDCHF+
|3.7K
|CADCHF+
|3.6K
|NZDCHF+
|3.8K
|GBPJPY+
|15K
|CHFJPY+
|2.1K
|EURCHF+
|792
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +34.31 GBP
Pire transaction: -31 GBP
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +35.50 GBP
Perte consécutive maximale: -37.27 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Zoo Capital creates and develops user friendly Automated trading software
We have built our Algorithms to automatically trade in FX
Trade on autopilot and start earning up to 10% per MONTH using Copy Trade Service.
- No purchase of licences, or software.
- No Investment advise
- No managing of funds.
You have full control, with no set up fee’s, using MQL5 copy trade service
START EARNING PASSIVE INCOME NOW
No manual trading
We have removed emotions from trading and created a rules-based algorithm.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
24%
0
0
USD
USD
11K
GBP
GBP
13
100%
994
78%
100%
2.93
1.61
GBP
GBP
7%
1:500