Signaux / MetaTrader 4 / ZooCapital Lion Algo
Bhavin Parmar

ZooCapital Lion Algo

Bhavin Parmar
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
994
Bénéfice trades:
776 (78.06%)
Perte trades:
218 (21.93%)
Meilleure transaction:
34.31 GBP
Pire transaction:
-31.06 GBP
Bénéfice brut:
2 419.23 GBP (176 385 pips)
Perte brute:
-823.63 GBP (49 418 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (35.50 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
292.63 GBP (16)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.43%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
17.40
Longs trades:
512 (51.51%)
Courts trades:
482 (48.49%)
Facteur de profit:
2.94
Rendement attendu:
1.61 GBP
Bénéfice moyen:
3.12 GBP
Perte moyenne:
-3.78 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-37.27 GBP)
Perte consécutive maximale:
-82.19 GBP (4)
Croissance mensuelle:
4.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
91.69 GBP (1.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.00% (86.12 GBP)
Par fonds propres:
7.28% (820.28 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY+ 126
EURCAD+ 124
USDCAD+ 89
AUDUSD+ 87
CADJPY+ 85
NZDUSD+ 79
NZDJPY+ 76
NZDCAD+ 60
USDJPY+ 57
EURGBP+ 46
USDCHF+ 42
CADCHF+ 41
NZDCHF+ 32
GBPJPY+ 21
CHFJPY+ 19
EURCHF+ 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY+ 361
EURCAD+ 259
USDCAD+ 108
AUDUSD+ 178
CADJPY+ 154
NZDUSD+ 118
NZDJPY+ 65
NZDCAD+ 144
USDJPY+ 60
EURGBP+ 119
USDCHF+ 98
CADCHF+ 104
NZDCHF+ 52
GBPJPY+ 195
CHFJPY+ 26
EURCHF+ 18
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY+ 29K
EURCAD+ 12K
USDCAD+ 7.1K
AUDUSD+ 7.2K
CADJPY+ 13K
NZDUSD+ 5.7K
NZDJPY+ 7.6K
NZDCAD+ 6.9K
USDJPY+ 5K
EURGBP+ 4.8K
USDCHF+ 3.7K
CADCHF+ 3.6K
NZDCHF+ 3.8K
GBPJPY+ 15K
CHFJPY+ 2.1K
EURCHF+ 792
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.31 GBP
Pire transaction: -31 GBP
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +35.50 GBP
Perte consécutive maximale: -37.27 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Zoo Capital creates and develops user friendly Automated trading software

We have built our Algorithms to automatically trade in FX

Trade on autopilot and start earning up to 10% per MONTH using Copy Trade Service.

  • No purchase of licences, or software. 
  • No Investment advise
  • No managing of funds. 

You have full control, with no set up fee’s, using MQL5 copy trade service

START EARNING PASSIVE INCOME NOW

No manual trading

We have removed emotions from trading and created a rules-based algorithm. 


Aucun avis
