- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
88 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (27.27%)
En iyi işlem:
9 304.69 USD
En kötü işlem:
-39 017.45 USD
Brüt kâr:
36 650.91 USD (27 257 pips)
Brüt zarar:
-53 549.52 USD (20 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (85.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 180.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
73 (60.33%)
Satış işlemleri:
48 (39.67%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-139.66 USD
Ortalama kâr:
416.49 USD
Ortalama zarar:
-1 622.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-52 603.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 603.76 USD (4)
Aylık büyüme:
0.37%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 506.83 USD
Maksimum:
52 613.11 USD (149.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (23.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|100
|profit
|21
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|599
|profit
|-17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.1K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9 304.69 USD
En kötü işlem: -39 017 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +85.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -52 603.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
