Evgenii D'iakonov

RalliArt

Evgenii D'iakonov
0 inceleme
111 hafta
0 / 0 USD
0%
Alpari-Standard1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
88 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (27.27%)
En iyi işlem:
9 304.69 USD
En kötü işlem:
-39 017.45 USD
Brüt kâr:
36 650.91 USD (27 257 pips)
Brüt zarar:
-53 549.52 USD (20 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (85.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 180.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
73 (60.33%)
Satış işlemleri:
48 (39.67%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-139.66 USD
Ortalama kâr:
416.49 USD
Ortalama zarar:
-1 622.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-52 603.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52 603.76 USD (4)
Aylık büyüme:
0.37%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17 506.83 USD
Maksimum:
52 613.11 USD (149.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (23.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 100
profit 21
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 599
profit -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.1K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 304.69 USD
En kötü işlem: -39 017 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +85.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -52 603.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real36
0.00 × 4
İnceleme yok
2025.11.09 17:14
Trading operations on the account were performed for only 58 days. This comprises 7.52% of days out of the 771 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 17:14
80% of trades performed within 32 days. This comprises 4.15% of days out of the 771 days of the signal's entire lifetime.
