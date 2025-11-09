SignauxSections
Evgenii D'iakonov

RalliArt

Evgenii D'iakonov
0 avis
111 semaines
0 / 0 USD
0%
Alpari-Standard1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
121
Bénéfice trades:
88 (72.72%)
Perte trades:
33 (27.27%)
Meilleure transaction:
9 304.69 USD
Pire transaction:
-39 017.45 USD
Bénéfice brut:
36 650.91 USD (27 257 pips)
Perte brute:
-53 549.52 USD (20 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (85.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 180.15 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.31%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.32
Longs trades:
73 (60.33%)
Courts trades:
48 (39.67%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-139.66 USD
Bénéfice moyen:
416.49 USD
Perte moyenne:
-1 622.71 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-52 603.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-52 603.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.37%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17 506.83 USD
Maximal:
52 613.11 USD (149.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.44% (23.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 100
profit 21
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 599
profit -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.1K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real36
0.00 × 4
Aucun avis
2025.11.09 17:14
Trading operations on the account were performed for only 58 days. This comprises 7.52% of days out of the 771 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 17:14
80% of trades performed within 32 days. This comprises 4.15% of days out of the 771 days of the signal's entire lifetime.
