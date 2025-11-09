SegnaliSezioni
Evgenii D'iakonov

RalliArt

Evgenii D'iakonov
0 recensioni
111 settimane
0 / 0 USD
0%
Alpari-Standard1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
88 (72.72%)
Loss Trade:
33 (27.27%)
Best Trade:
9 304.69 USD
Worst Trade:
-39 017.45 USD
Profitto lordo:
36 650.91 USD (27 257 pips)
Perdita lorda:
-53 549.52 USD (20 978 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (85.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 180.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
73 (60.33%)
Short Trade:
48 (39.67%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-139.66 USD
Profitto medio:
416.49 USD
Perdita media:
-1 622.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-52 603.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 603.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 506.83 USD
Massimale:
52 613.11 USD (149.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (23.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 100
profit 21
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 599
profit -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.1K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 304.69 USD
Worst Trade: -39 017 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.14 USD
Massima perdita consecutiva: -52 603.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 11
ICMarkets-Live08
0.00 × 15
EGlobal-Classic3
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 2
XMTrading-Real 34
0.00 × 17
PureMGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
VantageInternational-Live 2
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 30
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 70
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 8
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 33
Exness-Real36
0.00 × 4
291 più
2025.11.09 17:14
Trading operations on the account were performed for only 58 days. This comprises 7.52% of days out of the 771 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 17:14
80% of trades performed within 32 days. This comprises 4.15% of days out of the 771 days of the signal's entire lifetime.
