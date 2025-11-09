- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
88 (72.72%)
Loss Trade:
33 (27.27%)
Best Trade:
9 304.69 USD
Worst Trade:
-39 017.45 USD
Profitto lordo:
36 650.91 USD (27 257 pips)
Perdita lorda:
-53 549.52 USD (20 978 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (85.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 180.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
73 (60.33%)
Short Trade:
48 (39.67%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-139.66 USD
Profitto medio:
416.49 USD
Perdita media:
-1 622.71 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-52 603.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52 603.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.37%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17 506.83 USD
Massimale:
52 613.11 USD (149.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (23.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|100
|profit
|21
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|599
|profit
|-17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.1K
|profit
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9 304.69 USD
Worst Trade: -39 017 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.14 USD
Massima perdita consecutiva: -52 603.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 15
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 17
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 30
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 70
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 8
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 33
|
Exness-Real36
|0.00 × 4
291 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni