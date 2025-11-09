- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
23.30 USD
En kötü işlem:
-13.95 USD
Brüt kâr:
57.06 USD (28 526 pips)
Brüt zarar:
-21.59 USD (10 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (34.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.61 USD (4)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
4.11%
Maks. mevduat yükü:
6.97%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
12 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
2.96 USD
Ortalama kâr:
6.34 USD
Ortalama zarar:
-7.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-18.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.34 USD (2)
Aylık büyüme:
3.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.74 USD
Maksimum:
18.34 USD (1.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.82% (18.34 USD)
Varlığa göre:
7.02% (70.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.30 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +34.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
