Trade:
13
Profit Trade:
10 (76.92%)
Loss Trade:
3 (23.08%)
Best Trade:
23.30 USD
Worst Trade:
-13.95 USD
Profitto lordo:
60.55 USD (30 272 pips)
Perdita lorda:
-21.59 USD (10 793 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (34.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.61 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
4.11%
Massimo carico di deposito:
6.97%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
13 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
3.00 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-7.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-18.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.34 USD (2)
Crescita mensile:
3.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.74 USD
Massimale:
18.34 USD (1.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.82% (18.34 USD)
Per equità:
7.02% (70.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.30 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.61 USD
Massima perdita consecutiva: -18.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
