- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
57 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (36.67%)
En iyi işlem:
1 147.52 USD
En kötü işlem:
-6 795.57 USD
Brüt kâr:
5 899.67 USD (6 017 pips)
Brüt zarar:
-13 817.94 USD (234 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 617.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 157.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
68 (75.56%)
Satış işlemleri:
22 (24.44%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-87.98 USD
Ortalama kâr:
103.50 USD
Ortalama zarar:
-418.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 795.57 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 551.63 USD
Maksimum:
12 709.11 USD (206.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.57% (32.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|archived
|25
|EURUSD
|12
|EURGBP
|7
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|4
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|4
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|3
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|archived
|-8.2K
|EURUSD
|251
|EURGBP
|21
|EURAUD
|6
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|-3
|AUDCAD
|0
|XAUUSD
|45
|EURNZD
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|-1
|USDCHF
|0
|CADCHF
|0
|AUDNZD
|0
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|8
|BTCUSD
|-23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|archived
|0
|EURUSD
|-436
|EURGBP
|409
|EURAUD
|-19
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|230
|GBPCAD
|-707
|AUDCAD
|-122
|XAUUSD
|902
|EURNZD
|174
|CHFJPY
|-216
|EURCAD
|24
|GBPAUD
|-1.1K
|CADJPY
|-158
|USDCHF
|-30
|CADCHF
|4
|AUDNZD
|-85
|EURCHF
|-134
|USDCAD
|219
|BTCUSD
|-227K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 147.52 USD
En kötü işlem: -6 796 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 617.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 6
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 26
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
İnceleme yok