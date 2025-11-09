SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NickZ F
Nicolas Zouein

NickZ F

Nicolas Zouein
0 inceleme
372 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
57 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (36.67%)
En iyi işlem:
1 147.52 USD
En kötü işlem:
-6 795.57 USD
Brüt kâr:
5 899.67 USD (6 017 pips)
Brüt zarar:
-13 817.94 USD (234 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 617.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 157.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
68 (75.56%)
Satış işlemleri:
22 (24.44%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-87.98 USD
Ortalama kâr:
103.50 USD
Ortalama zarar:
-418.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-7.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 795.57 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 551.63 USD
Maksimum:
12 709.11 USD (206.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.57% (32.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 25
EURUSD 12
EURGBP 7
EURAUD 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
GBPCAD 4
AUDCAD 4
XAUUSD 4
EURNZD 3
CHFJPY 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
CADJPY 2
USDCHF 2
CADCHF 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived -8.2K
EURUSD 251
EURGBP 21
EURAUD 6
GBPJPY 1
EURJPY 2
GBPCAD -3
AUDCAD 0
XAUUSD 45
EURNZD 1
CHFJPY 1
EURCAD 0
GBPAUD 1
CADJPY -1
USDCHF 0
CADCHF 0
AUDNZD 0
EURCHF -1
USDCAD 8
BTCUSD -23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
EURUSD -436
EURGBP 409
EURAUD -19
GBPJPY -1.1K
EURJPY 230
GBPCAD -707
AUDCAD -122
XAUUSD 902
EURNZD 174
CHFJPY -216
EURCAD 24
GBPAUD -1.1K
CADJPY -158
USDCHF -30
CADCHF 4
AUDNZD -85
EURCHF -134
USDCAD 219
BTCUSD -227K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 147.52 USD
En kötü işlem: -6 796 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 617.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
QtradeFX-Live2
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 5
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 6
EagleFX-Live
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 26
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
531 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.09 06:44
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 1.08% of days out of the 2602 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 06:44
80% of trades performed within 11 days. This comprises 0.42% of days out of the 2602 days of the signal's entire lifetime.
