- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
57 (63.33%)
Loss Trade:
33 (36.67%)
Best Trade:
1 147.52 USD
Worst Trade:
-6 795.57 USD
Profitto lordo:
5 899.67 USD (6 017 pips)
Perdita lorda:
-13 817.94 USD (234 777 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 617.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 157.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
68 (75.56%)
Short Trade:
22 (24.44%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-87.98 USD
Profitto medio:
103.50 USD
Perdita media:
-418.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 795.57 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 551.63 USD
Massimale:
12 709.11 USD (206.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.57% (32.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|25
|EURUSD
|12
|EURGBP
|7
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|4
|GBPCAD
|4
|AUDCAD
|4
|XAUUSD
|4
|EURNZD
|3
|CHFJPY
|3
|EURCAD
|3
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|-8.2K
|EURUSD
|251
|EURGBP
|21
|EURAUD
|6
|GBPJPY
|1
|EURJPY
|2
|GBPCAD
|-3
|AUDCAD
|0
|XAUUSD
|45
|EURNZD
|1
|CHFJPY
|1
|EURCAD
|0
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|-1
|USDCHF
|0
|CADCHF
|0
|AUDNZD
|0
|EURCHF
|-1
|USDCAD
|8
|BTCUSD
|-23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|EURUSD
|-436
|EURGBP
|409
|EURAUD
|-19
|GBPJPY
|-1.1K
|EURJPY
|230
|GBPCAD
|-707
|AUDCAD
|-122
|XAUUSD
|902
|EURNZD
|174
|CHFJPY
|-216
|EURCAD
|24
|GBPAUD
|-1.1K
|CADJPY
|-158
|USDCHF
|-30
|CADCHF
|4
|AUDNZD
|-85
|EURCHF
|-134
|USDCAD
|219
|BTCUSD
|-227K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 147.52 USD
Worst Trade: -6 796 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 617.62 USD
Massima perdita consecutiva: -7.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
STDMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-04
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 5
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 6
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 26
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
