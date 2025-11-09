SegnaliSezioni
Nicolas Zouein

NickZ F

Nicolas Zouein
0 recensioni
372 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
90
Profit Trade:
57 (63.33%)
Loss Trade:
33 (36.67%)
Best Trade:
1 147.52 USD
Worst Trade:
-6 795.57 USD
Profitto lordo:
5 899.67 USD (6 017 pips)
Perdita lorda:
-13 817.94 USD (234 777 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 617.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 157.48 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
68 (75.56%)
Short Trade:
22 (24.44%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-87.98 USD
Profitto medio:
103.50 USD
Perdita media:
-418.73 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-7.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 795.57 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 551.63 USD
Massimale:
12 709.11 USD (206.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.57% (32.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 25
EURUSD 12
EURGBP 7
EURAUD 5
GBPJPY 4
EURJPY 4
GBPCAD 4
AUDCAD 4
XAUUSD 4
EURNZD 3
CHFJPY 3
EURCAD 3
GBPAUD 3
CADJPY 2
USDCHF 2
CADCHF 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived -8.2K
EURUSD 251
EURGBP 21
EURAUD 6
GBPJPY 1
EURJPY 2
GBPCAD -3
AUDCAD 0
XAUUSD 45
EURNZD 1
CHFJPY 1
EURCAD 0
GBPAUD 1
CADJPY -1
USDCHF 0
CADCHF 0
AUDNZD 0
EURCHF -1
USDCAD 8
BTCUSD -23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
EURUSD -436
EURGBP 409
EURAUD -19
GBPJPY -1.1K
EURJPY 230
GBPCAD -707
AUDCAD -122
XAUUSD 902
EURNZD 174
CHFJPY -216
EURCAD 24
GBPAUD -1.1K
CADJPY -158
USDCHF -30
CADCHF 4
AUDNZD -85
EURCHF -134
USDCAD 219
BTCUSD -227K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 147.52 USD
Worst Trade: -6 796 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 617.62 USD
Massima perdita consecutiva: -7.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
STDMarkets-Live
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
Activtrades-5
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
QtradeFX-Live2
0.00 × 2
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Aglobe-Live-1
0.00 × 5
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
XMTrading-Real 25
0.00 × 6
EagleFX-Live
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICTrading-Live31
0.00 × 26
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
531 più
Non ci sono recensioni
2025.11.09 06:44
Trading operations on the account were performed for only 28 days. This comprises 1.08% of days out of the 2602 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.09 06:44
80% of trades performed within 11 days. This comprises 0.42% of days out of the 2602 days of the signal's entire lifetime.
